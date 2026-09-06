A mostra Arenteiro Fotográfico ofrece 16 exposicións e unha “masterclass” de Mario Cea
NOVA EDICIÓN
O Concello do Carballiño e a asociación O’Potiños están a ultimar os preparativos do Arenteiro Fotográfico 2026, unha cita que converterá a vila no epicentro desta arte entre o 12 de setembro e o 30 de outubro
A inauguración oficial desta nova edición do Arenteiro Fotográfico terá lugar o vindeiro sábado 12, ás 17,30 horas no auditorio Manuel María, onde se abrirá ao público un conxunto total de 16 exposicións fotográficas individuais e colectivas. O acto de apertura contará coa actuación musical de Alexandre Cabanelas e Sander Ulloa, ademais de acoller a entrega de galardóns do Concurso de Fotografía Libre 2026.
Máis alá das mostras, o programa inclúe unha “masterclass” impartida polo recoñecido fotógrafo de natureza e fauna Mario Cea. Este encontro terá lugar na Casa da Cultura o día 19 de setembro ás 17,00. As persoas interesadas en participar nesta formación poden inscribirse en info@potinos.com.
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