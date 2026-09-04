Tres guardias civiles han resultado heridos en Murcia al ser abordada su embarcación por una narcolancha con dos ocupantes, que resultaron detenidos, que transportaba 20 garrafas de gasolina para suministrársela a otras potentes embarcaciones que la llevan hasta la costa. Entre 2020 y 2025 se incautaron casi un millón de litros de gasolina destinado al “petaqueo”, una de las actividades logísticas más importantes para que el tráfico de drogas logre sus objetivos. Si en cualquier delito la Policía debe aplicar dos procedimientos, seguir el rastro del dinero y “cherchez la femme”, en el caso del narcotráfico la investigación debe dirigirse a conocer de donde sale ese millón de litros de gasolina, quién los provee, junto con la procedencia de esas embarcaciones con motores que las hacen despegar del agua. Sin la actividad del petaqueo las narcolanchas no funcionan y la seguridad de los agentes policiales estaría más garantizada. De eso se trata, de saber quiénes son los mayoristas de la gasolina o de encontrar sus depósitos de combustible.