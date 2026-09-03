INSUA DOS POETAS
Música emerxente únese coa poesía no Insua Fest
INSUA DOS POETAS
A terceira edición do Insua Fest Music&Poetry chega este sábado 5 de setembro, ás 20,00 horas, á Insua dous Poetas (A Esgueva, O Carballiño), organizado pola Fundación Insua dous Poetas en colaboración coa Xunta, a Deputación e o Concello.
A proposta volverá unir música e poesía nun festival que este ano contará con catro artistas e bandas de música emerxente de distintas zonas de Galicia e da provincia: Atlanticides, Diego Castro e os Impostores, MJ Pérez (da Coruña) e Goshtey. A iniciativa aposta por dar espazo a novas propostas da escena musical e por achegalas aos asistentes desde unha perspectiva afastada da música tradicional. Durante o encontro, os propios grupos interpretarán a súa obra e, ademais, recitarán as letras das cancións (todas escritas en galego), de forma que o público poderá coñecer a súa dimensión máis poética.
O festival estará presentado por Alexandre Corbillón e por Khady Gueye, quen serán os encargados de introducir as diferentes actuacións e acompañar o desenvolvemento do encontro.
Esta será a terceira edición do Insua Fest, unha cita que comezou hai dous anos e que cada edición reúne novas propostas da creación musical e poética galega. Un dos elementos característicos desta iniciativa é a forma na que combina música e poesía. Como afirma o presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luis Tosar, “no Carballiño non hai ningunha actividade que se lle pareza”.
O festival está pensado para un público novo e pretende funcionar cun formato próximo ao doutros encontros musicais e festivais, pero mantendo a particularidade de celebrarse nun espazo dedicado á poesía. “A elección de grupos emerxentes permite dar a coñecer propostas que están a xurdir na escena musical galega”, sinala Tosar.
A organización fai un balance moi positivo das anteriores edicións que, según confirma Tosar, tiveron unha boa acollida por parte do público, e prevé manter a iniciativa en próximos anos e ampliar o número de grupos e actuacións. O obxectivo é consolidar unha cita que combina dúas disciplinas artísticas e achegar a novos espectadores a creación musical contemporánea que utiliza o galego como lingua de expresión.
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