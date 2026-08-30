Publicar un libro, el sueño de la adolescencia de la vilamartinesa Andrea García Neira

Una historia que nació en la imaginación de Andrea Neira cuando tenía 14 años está a punto de convertirse en su primer libro. La autora de Vilamartín prepara la publicación de “Las leyes del equilibrio”, una novela de fantasía que será además la primera entrega de una trilogía.

Aunque siempre le gustó leer y escribir, durante años no encontró una historia que le motivase lo suficiente para mantener una rutina de escritura. El impulso definitivo llegó cuando tenía 25 años y atravesaba una etapa de incertidumbre personal y laboral. Recuperó aquella idea de adolescencia y encontró en la escritura un refugio.

“Al final, no necesité disciplina, sino usar la escritura como algo que me aliviaba”, explica.

La novela pertenece al género romantasy, que combina fantasía, aventura, misterio y romance. La historia comienza cuando seis humanos llegan a un mundo dividido en seis reinos y descubren que la magia y las criaturas que creían pertenecientes a las leyendas son reales.

Andrea tuvo claro desde el principio que necesitaría tres libros para desarrollar la historia. La segunda parte ya está en proceso de escritura y el final de la saga está decidido.

Entre sus principales influencias están C. S. Lewis, Suzanne Collins o Lucía Cerezo. El entorno de Vilamartín, rodeado de bosques, montañas y ríos, también se convierte en una fuente de inspiración para construir los paisajes de su universo.

La parte más complicada del proceso está siendo ahora la corrección y edición, mientras que la creación de escenarios y personajes es lo que más disfruta. Andrea es autodidacta y comenzó a escribir la novela en mayo de 2025, intentando dedicarle una hora diaria cuando trabajaba y hasta tres en sus días libres.

Ahora se enfrenta al momento de mostrar su obra al público, algo que reconoce que le provoca tanto emoción como miedo. “Esto es lo primero que hago en mi vida sin pensar en el futuro, sin pensar en qué es lo mejor para mi situación laboral o económica”, señala.

Su deseo es que los lectores disfruten de la historia, puedan desconectar de la realidad y terminen con ganas de conocer más sobre ese mundo.

La publicación está prevista entre abril y mayo de 2026, aunque todavía no hay una fecha definitiva al tratarse de una obra autopublicada y encargarse Andrea personalmente de todo el proceso.

A quienes sueñan con escribir y publicar desde localidades como Vilamartín les deja un mensaje: “No es un sueño ridículo e infantil, es una realidad que pueden hacer posible”. Un consejo que ella misma parece estar siguiendo.