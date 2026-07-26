Nato Brandariz, de Vigo a O Carballiño para convertir sus calles en un lienzo colectivo

Desde junio, Nato Brandariz (2001, Vigo) ha pasado los días entre el barrio de Flores y la calle Conde Vallellano de O Carballiño pintando sobre paredes vacías. Primero traza el boceto con tiza, calcula las distancias, se levanta y observa; cuando cree que está listo, empuña la brocha y llena el muro de color. A su alrededor resuenan comentarios de los vecinos: “¡Qué bonito!”, “¡Artista…!”, “Este sitio por fin ten vida”. Son palabras que acompañan a la joven viguesa en un proyecto con el que le encomendaron representar la identidad de todo un pueblo a través del arte.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en 2023 y con un máster de Profesorado, Brandariz encontró la forma de unir sus tres grandes intereses -arte, educación y compromiso social- al incorporarse este año a Sustinea, en Ourense, una asociación comprometida con la sostenibilidad. Su primer proyecto ha consistido en crear tres murales en la villa del Arenteiro dedicados al patrimonio, la igualdad de género y la multiculturalidad. El reto estaba claro: ¿cómo representar la identidad de un pueblo que nunca había pisado?

Aunque no había vivido en O Carballiño, sus raíces familiares la unen a la comarca. Su abuela es carballiñesa y el proyecto se convirtió también en una forma de reconectar con esa parte de su historia y estrenarse como muralista. No lo hizo sola. Sustinea impulsó una colaboración con el IES Chamoso Lamas, donde Alfredo Bermúdez, profesor de la materia de Expresión Artística, involucró a sus 22 alumnos de 4º de ESO. “Son quienes tienen mayor madurez y capacidad para desarrollar distintas ideas relacionadas con las temáticas propuestas”, explica.

La iglesia de la Vera Cruz en el mural sobre patrimonio. | La Región

Creación colectiva

Durante el mes de mayo, la artista impartió cuatro talleres para convertir las ideas del alumnado en los diseños de los murales. Para el primero, dedicado al patrimonio, invitó a los estudiantes a reinterpretar O Carballiño a través de mapas y caricaturas. De esas sesiones surgieron elementos como las ferias, la iglesia de la Vera Cruz, la música o el río, que hoy protagonizan el mayor de los murales, en la calle Conde Vallellano.

“Fue el mural que más tiempo me llevó”, reconoce. Le dedicó casi tres semanas, no solo por sus dimensiones, sino también por la responsabilidad de plasmar fielmente las propuestas de los jóvenes. En el proceso también colaboraron varios estudiantes y miembros de Aspadisi. Para el profesorado, este tipo de iniciativas despiertan la creatividad porque ofrecen una experiencia distinta a la del aula y favorecen una mayor implicación.

El segundo mural, ubicado en la misma zona y centrado en la igualdad de género, nació de debates sobre diversidad, ecofeminismo e intergeneracionalidad. Todas esas reflexiones acabaron reunidas en un fanzine colaborativo con un “manual para ser buena persona”.

El tercer mural, concluido este viernes en el barrio de Flores, gira en torno a la multiculturalidad. A partir de un cuestionario sobre las referencias culturales de cada estudiante, la obra reúne símbolos nacionales, flores y aves que evocan Latinoamérica, personas unidas por fuegos artificiales y motivos geométricos inspirados en Sargadelos, todo ello en una paleta de tonos azules que remite a Galicia.

Compromiso medioambiental

Promovido por el Concello do Carballiño, ejecutado por Sustinea y patrocinado por Galpi y Pinturas Orcellón, el proyecto es fruto del trabajo conjunto entre la artista y el alumnado del IES Chamoso Lamas. Los murales recibirán ahora un revestimiento incoloro capaz de purificar el aire, reforzando el compromiso medioambiental de la iniciativa. La intención es que sea solo el primer paso de un proyecto de dinamización cultural en el municipio.