28 PARROQUIAS AFECTADAS
Alerta en O Ribeiro por la plaga de flavescencia dorada
28 PARROQUIAS AFECTADAS
La flavescencia dorada continúa avanzando en la provincia de Ourense, especialmente en O Ribeiro, lo que lleva a la Consellería do Medio Rural a amplíar nuevamente las zonas demarcadas y a reforzar las medidas para contener una enfermedad que afecta a los viñedos y que amenaza seriamente al sector vitivinícola gallego.
La resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) amplía la zona afectada por la plaga a de 26 parroquias repartidas entre ocho municipios de la provincia: Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Celanova, Cenlle, Ramirás y Ribadavia. Con esta actualización ya son 34 los concellos afectados en Galicia, de los cuales 24 pertenecen a Ourense y diez a Pontevedra. Por primera vez entran dentro de la zona demarcada nuevos territorios de la D.O. Ribeiro, como son los de Beade, Carballeda de Avia y Cenlle, mientras se amplía el seguimiento en Ribadavia y Castrelo de Miño. Estas zonas se suman a las que ya estaban delimitadas desde agosto de 2025 en municipios ourensanos como A Arnoia, Cortegada, Gomesende, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado y la propia Ribadavia.
La flavescencia dorada es una enfermedad de la vid causada por un fitoplasma y transmitida por el insecto Scaphoideus titanus. Una vez detectada en una cepa no existe tratamiento curativo, por lo que las medidas pasan por controlar el insecto mediante tratamientos obligatorios y eliminar las plantas infectadas para evitar nuevos focos.
La presidenta del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, Concha Iglesias, pide prudencia pero también rapidez en la respuesta, ya que “é moi cedo para saber se hai cepas afectadas ou non, pero nas zonas nas que houbo positivos hai que facer algo e só se pode controlar con tratamentos insecticidas”. Iglesias pone el foco en el abandonamiento del viñedo, explicando que “o problema son os ermos porque a xente abandona a viña, non corta nin trata e pode ser un problema para os viñedos do redor” y reconoce la importancia del problema para el futuro del sector: “Hai que botarlle man porque ata o de agora foron pequenos ataques e como entre de verdade vai ser un desastre”.
En Beade, uno de los concellos que se incorpora a las zonas demarcadas, el alcalde Fernando Taboada explica que “apareceu unha cepa que deu positivo entre Beade e San Cristovo” y señala que “aquí temos moita superficie traballada, pero ultimanente creceron os ermos porque as persoas maiores van abandonando a viña, non hai relevo, e medra o problema”. El concello incluso puso en marcha una iniciativa para poner en contacto a propietarios de terrenos abandonados con productores interesados, a fin de que pudiesen alquilar o ceder los derechos de produción “pero non tivo moito resultado”.
El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, asegura que “a preocupación é máxima” y recuerda que este municipio ya fue incluido el año pasado en la llamada zona tampón. Cree que “hai que concienciar á xente para que arrinque os viñedos ermos, porque de pouco vale aplicar os tratamentos si esto non se fai. Hai que evitar que avance porque pode acabar co Ribeiro”.
La Consellería de Medio Rural confirma que “revisáronse xa máis de cen parcelas y arrincáronse viñas abandonadas que ocupaban unha superficie de 10,56 hectáreas en Castrelo de Miño. Agora continuaráse en Ribadavia”.
El director técnico de la D.O. Monterrei, Miguel López, asegura que no tienen constancia de “ninguna bodega ni zona” del territorio vitivinícola afectado por la flavescencia dorada y que se han aplicado los tratamientos insecticidas para prevenir la enfermedad. Parroquias de Monterrei, Oímbra, Verín y Vilardevós continúan formando parte de la zona tampón. En Ribeira Sacra y Valdeorras no se ha registrado ningún caso.
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