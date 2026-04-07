Oímbra potencia el atractivo turístico de su patrimonio vitivinícola

El concello de Oímbra continúa dando pasos para poner en valor su legado vinícola, en una población que atesora el mayor número de lagares rupestres de toda Galicia y que además presume de albergar hasta ocho bodegas de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei.

Uno de sus principales reclamos a nivel turístico es precisamente la ruta de los lagares, cuyos dos recorridos -de 13 o 4,8 km.- pasan por el conocido como Museo das Barrocas. Esta antigua edificación de finales del siglo XVII fue rehabilitada en 2018, y cuenta con un espacio interpretativo en su planta superior, así como un lagar y una bodega restauradas en los pisos inferiores.

Este patrimonio, visitable durante todo el año, ha sido recientemente objeto del soterramiento del cableado aéreo, una actuación de mejora de la eficiencia en la que la Axencia de Turismo de Galicia ha invertido cerca de 30.000 euros, en el marco de las ayudas para que los concellos de menos de 10.000 habitantes realicen mejoras en sus infraestructuras turísticas.

La regidora, Ana Villarino, señaló que el inmueble tenía “problemas do subministro eléctrico”, por lo que subrayó la importancia de colaborar con otras administraciones para “poder amosar aos visitantes a adega como se merece, xa que somos un Concello pequeno”. Por su parte, el delegado territorial en la provincia, Manuel Pardo, destacó el “atractivo turístico” de Oímbra para dinamizar su economía, y puso como ejemplo la reciente Semana Santa.

Viñedo del Inorde

El paraje también presume de un viñedo gestionado por el Inorde, con ejemplares de vid de todas las castes presentes en el municipio.