Así se dirigió uno de los sobrinos del difunto Roquiño das Láxeras a otro de ellos cuando discutían el número de cregos a llevar al funeral: “Ti cala que con tu beizo racheado non se te entende nada”.

Me ha venido a la memoria este chiste de Manolo Rumbao al ver en televisión que se atreven a opinar sobre los ataques bélicos en Oriente Próximo Yolanda Díaz, Belarra,... Y también sorprenderme de que un periodista de TVE las entreviste para tal tarea.

Es digno de recordar el “¿por qué no te callas?”. Del rey Juan Carlos al presidente de Venezuela Hugo Chaves en la cumbre hispano-americana de noviembre de 2007, ante las continuas interrupciones del venezolano a Rodríguez Zapatero. Y por no callar, teniendo el micrófono abierto, son varios los políticos pillados con indebidos comentarios:

-Aznar al concluir su intervención en el Parlamento europeo: “Vaya coñazo que he soltao”.

-Rajoy siendo ministro de Interior después de contestar a Barranco: “A tomar por culo” (según los socialistas) y ya siendo presidente “Este tío es gilipollas”, refiriéndose a un periodista.

-Trillo, presidente del Congreso: “Manda huevos”.

-Bono, presidente de Castilla-La Mancha: “Oye y nuestro colega Blair es un gilipollas integral”.

La “delicada” y dedicada a los gallegos de Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, al preguntarle un periodista sobre el plan Galicia de alta velocidad “Me va a decir ahora a mí lo que es el plan Galicia de mier…”, y la de Juan Rigol, presidente del parlamento catalán, cuando le preguntan si toca votar la propuesta sobre los derechos de los animales: “No, toca votar las propuestas de otro tipo de animales, los de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado”. En cambio, sí han sido conscientes ante el micrófono los dos presidentes Zapatero y Sánchez de pronunciar, entre otras, las frases que destacamos:

-Zapatero: “Otegui es un hombre de paz. España está totalmente a salvo de la crisis financiera. Estamos en la Champions League de la economía. Y su delirante “Del infinito al infinito. El universo es infinito, muy probablemente…”, en campaña electoral en 2023 en San Sebastián.

-Sánchez: un ejemplo es su respuesta a un periodista que le pregunta ¿si entrara Podemos en su Gobierno?: “Tendría que reconocer que sería un presidente de Gobierno que no dormiría por la noche”. OK Diario le calificaba el 10 de mayo de 1983 como el rey del bulo, incluyendo 52 mentiras. ¿O cambios de opinión como las había definido él en Onda Cero el 9 de junio de 2023?

Pero, por desgracia, a pesar de que mayoritariamente se le diga “ti cala” seguirá con sus cambios de opinión.