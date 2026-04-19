19/04/1966: Bobbi Gibb pisa la luna

Es 1966. Estados Unidos lanza el primer satélite lunar. Es parte del programa Apolo en el que no participan las mujeres. Solo quieren pilotos masculinos y así es como Armstrong, Aldrin y Collins pisan la luna. Vietnam es rociado con napalm porque el presidente norteamericano lo decide. Cuatro jóvenes varones de Liverpool lanzan ‘Revolver’ con el himno del submarino amarillo. Veintidós hombres juegan en Wembley la final del mundial de fútbol. Y el Papa abole la lista de libros prohibidos.

En medio de la montaña testicular, una muchacha coge un autobús para romper el orden. Son cuatro plomizos días de viaje los que le llevan de San Diego a Boston, pues ha oído hablar de su famosa maratón. De pequeña ya atravesaba velozmente el bosque con su padre y se acaba de casar con un runner de media distancia. Desde su nuevo hogar envía una solicitud formal. El director, Will Cloney, le contesta que, fisiológicamente, las mujeres no son capaces de correr ni una milla. Es curioso porque, en estos dos años, ha llegado a correr 40 de una tacada y ha testeado su resistencia detrás de caballos con unas zapatillas blancas de enfermera y suela blanda. Para la cita se compra unas Adidas talla 38, de niño, ya que no existen para mujeres. En la mañana de la prueba se agazapa tras unos arbustos. Porta unas bermudas de su hermano, un bañador y se tapa la melena con capucha. De esa guisa salta al asfalto y se inmiscuye en una marabunta de 500 machos. Es un polizón en terreno comanche. “¿Es una chica?”, dicen algunos. Se quita el velo por el calor, descubre su identidad y un puñado de aliados la amparan: “no dejaremos que te echen, es una carretera libre”.

Este domingo 19 de abril, se cumplen 60 años del momento en que Bobbi Gibb volteó todas las argucias machistas para convertirse en la primera mujer en la maratón más antigua. Lo hizo sin dorsal con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 40 segundos con el que superó a más de dos tercios de los hombres.

Este domingo 19 de abril, se cumplen 60 años del momento en que Bobbi Gibb volteó todas las argucias machistas para convertirse en la primera mujer en la maratón más antigua. Lo hizo sin dorsal con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 40 segundos con el que superó a más de dos tercios de los hombres. El pueblo de Boston se echó a las calles y el gobernador y los periodistas se acercaron a recibirla. “No veo ninguna razón para que hombres y mujeres no puedan correr juntos”, les comentó.

Bobbi volvió a correr sin registro un año después, pero ya no sería la única. Su historia fue un resorte que impulsó a más a alinearse por nuevas vindicaciones. Kathrine Switzer usó el ingenio para inscribirse con sus iniciales KV y dejar en el aire su género. Consiguió el dorsal 261 y tomó la salida hasta que el oficial Jock Semple intentó detenerla al grito de: “¡Sal de mi carrera y devuélveme el dorsal!”. La foto archiconocida tiene una desenlace feliz pues gracias a la ayuda de su entrenador y su novio, Kathrine acabó la carrera.

En 1968 se sumaron Carol Ann Pancko, Elaine Pederson y Marjorie Fish. En 1969, 1970 y 1971, Sara Mae Berman firmó un triplete histórico. En 1972, Boston aceptó a las mujeres y Nina Kucsik fue la primera vencedora oficial. En 1984 se incluyó la maratón femenina en los Juegos con Joan Benoit ganando el oro. En 1996 se reconocieron las victorias de Gibb. Y desde hace menos de un mes, cerca de los arbustos en los que se escondió, una estatua diseñada por ella misma se erige imperiosa para que todo el planeta la vea. Porque sin ella no habría todo lo demás.

A bordo del Artemis II, Christina Koch se ha convertido en la primera mujer en viajar a la luna, seis décadas después de que Bobbi Gibb le hubiese puesto una escalera.

@jesusprietodeportes