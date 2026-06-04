Seis meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, las fuerzas aeronavales estadounidenses detuvieron el intento nipón de invadir el atolón de Midway, un grupo de islas donde los americanos tenían una base militar.

Midway se llama así haciendo referencia a su posición geográfica, a mitad de camino entre América y Asia, en el extremo norte de las Islas Hawái.

El 4 de junio de 1942 los japoneses fueron derrotados y su plan de expansión por el Pacífico, comprometido.

A partir de entonces, la iniciativa en el Pacífico fue siempre de los americanos, hasta la rendición de Japón en 1945.

Es por esto por lo que la batalla de Midway se considera decisiva para la resolución definitiva de la guerra mundial.

La contienda ha sido llevada innumerables veces al cine utilizando incluso en alguna ocasión imágenes reales del enfrentamiento, como en la versión de John Ford, que filmó algunas escenas desde uno de los buques estadounidenses durante el conflicto.

Propina | Las islas españolas del pacífico

Si de una adivinanza se tratara, muchos no la descifrarían: lugares que no pertenecen a ninguna provincia, ni tampoco son ciudades autónomas, pero que son españolas.

¿De qué territorios se trata?

Unas paradisíacas las islas en el Pacífico: Güedes, Oroa y los Pescadores.

Están formadas por cuatro pequeñas islas que, por olvido, quedaron fuera tanto del Tratado de París como del Tratado Germano-Español en el siglo XIX por el que se cedían y vendían las demás posesiones de la zona.

Hasta que el jurista e investigador Emilio Pastor se percató del descuido.

“España se reservó una serie de derechos en Micronesia y la especificación de los territorios que España cediera en 1899, deja al margen determinados grupos de islas en la misma zona (...).

Estos derechos subsisten plenamente”.

Con estas palabras el Ministerio de Asuntos Exteriores se hacía eco del descubrimiento de Pastor y reclamaba las islas en un comunicado de 1949, según recogen en su libro “Breve Historia de la guerra del 98”, Miguel del Rey y Carlos Canales.

Güedes, un atolón con dos islas se sitúa en el archipiélago de las Marianas, al igual que Oroa, otro atolón deshabitado.

Los Pescadores, en las Palaos, está compuesto por 33 islotes y hoy está integrado en los Estados Federados de Micronesia; al igual que Acea, un grupo de rocas coralinas.

Porque, aunque España teóricamente podría reclamarlas como propias, aparte del comunicado que envió el Ministerio a Naciones Unidas, no las ha ocupado ni las ha vuelto a reclamar como propias. Y estas islas del Pacífico, de escaso valor económico y estratégico, continúan su vida sin incidentes, con la posibilidad de reclamar sus habitantes el pasaporte español.