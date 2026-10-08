El 29N y la España interior

Acudí a pronunciar la intervención de apertura del foro estratégico que organizó The Objective para hablar de los retos de la España interior. Sin duda estamos ante uno de los grandes desafíos de Europa: la viabilidad del campo en un entorno de presión regulatoria, competencia global y transformación estructural. La jornada transcurrió con la celebración de mesas de trabajo donde expertos hablaron de despoblación y servicios básicos; infraestructuras, conectividad y empleo; energía, agua y territorio y, por supuesto, de agricultura y compromiso internacional. Temáticas que dibujan, sin duda, los escenarios donde se está librando el futuro y las oportunidades del, si me permiten, mundo real que soporta al mundo artificial en el que vivimos.

Nos acogía la Fundación Ortega-Marañón, un “think-tank” y centro cultural privado de los más importantes de España (el resultado de la fusión en 2010 de las Fundaciones José Ortega y Gassset y Gregorio Marañón). Precisamente Ortega y Gasset arrancaba “La rebelión de las masas” con un dato demográfico: de 1800 a 1914, la población europea había pasado de 180 a 460 millones de personas… hoy seguramente diría que la despoblación es la desvertebración de España, su gran tema de 1921 (un país que se concentra todo en Madrid y deja vacía la Meseta pierde su circunstancia).

¿Hay una España vaciada? No. Lo que hay es una España vacía de estrés, llena de oportunidades y que ha sido clave, en momentos tan duros y recientes como la pandemia, para reivindicarse como despensa nacional y surtidora de soluciones. Proponer incluir en la cartera de derechos fundamentales el “derecho a la conectividad” significa apostar por territorios que ofrezcan todas las posibilidades, hablando de autopistas de la información, para que vivir en el medio rural sea no sólo sano y digno, sino también eficaz desde el punto de vista laboral. Por supuesto, siempre contemplando atender las necesidades urgentes como el acceso a los servicios financieros y otros elementos de cohesión territorial.

Que los poderes públicos tengan la obligación, que podría llevarse al texto constitucional, de legislar con perspectiva de reto demográfico, podría ayudar a que esa desaparición, actualmente, de las cuestiones de despoblación de la agenda política no fuese tan evidente. Que los gobiernos deban, a la hora de tomar decisiones políticas y localizar proyectos industriales que representan inversiones y empleo, elegir zonas que necesiten esa revitalización, siempre será bueno para España. Debemos volcar nuestras capacidades en colocar de nuevo en portada la urgente visualización de esta problemática porque nos lo jugamos todo como país y como sociedad. Y es imprescindible solucionar cuanto antes el gran tema pendiente de la financiación tanto autonómica como local.

Hay datos esclarecedores. España tiene 8.131 municipios. El 63% ha perdido población desde 2000. Mientras la población total de España creció un 16% entre 2000-2019, los municipios de la España vaciada perdieron un 9%. Tenemos 3.000 municipios con menos de 500 habitantes y el número de municipios con menos de 100 habitantes ha crecido un 46% en 20 años.

Fue Mariano Rajoy el primer presidente de un Gobierno de España que incorporó a la estructura orgánica un cargo específico relacionado con la despoblación y el reto demográfico, al nombrar a la ourensana Miri Barreira como secretaria general de Reto Demográfico. En la actualidad es cierto que la denominación se incorpora a la del Ministerio, pero falta el protagonismo ejecutivo, político y presupuestario, que la situación demanda. Son reiteradas las críticas al Gobierno de Sánchez por sus políticas demográficas: se dedica a la sustitución (cubre el hueco con inmigración en vez de arreglar la natalidad); hay mucho anuncio y poco estatuto (el mundo rural es el gran olvidado si no hay elecciones a la vista: el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, del que la ministra Isabel Rodríguez en 2022 dijo que era “una prioridad”, en 2024 Angel Víctor Torres ya ni lo mencionó… sigue durmiendo en un cajón… el 84% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y siguen sin herramienta legal propia); una estrategia mal enfocada (un corta y pega de medidas de cada ministerio sin integración real, obsesionada con que suba el número de habitantes y que omite lo que de verdad importa: vivienda, movilidad y atracción de nuevos residentes) y la gerontocracia (el bienestar gira ya alrededor de mayores de 60 años… se indexan todas las pensiones al IPC –electoralismo-, suben cotizaciones, se retrasa la jubilación a 67, no se deflacta IRPF...).

Los trabajos de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado que he tenido el honor de presidir en la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales pretendieron contribuir a mejorar ese mundo rural con las 69 iniciativas tramitadas en las 16 sesiones celebradas, tiempo para debatir 33 mociones, preguntar y responder 23 preguntas y sustanciar 13 comparecencias, incluidas las de las dos vicepresidentas terceras del Gobierno y ministras para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Teresa Ribera y Sara Aagesen).

El Gobierno de Sánchez ha convertido el reto demográfico en reto migratorio y en reto de pensiones, pero no en un proyecto de familia, vivienda y territorio. Políticas demandadas que chocaron contra el gran incumplimiento de este Ejecutivo: no aprobar la ley más importante del año, la de presupuestos. No es que no la aprobaran es que ni siquiera fueron capaces de elaborar un proyecto y presentarlo. Y es un dato objetivo que en las próximas elecciones generales mi formación política será la única que lleve a un candidato a la Presidencia del Gobierno nacido en el medio rural, en Os Peares, en la parte de nuestra provincia de Ourense. Trabajaremos para que sea el primer presidente de la historia democrática de España con esos orígenes y el conocimiento pleno, por haberlo vivido, de esa realidad. Sumando un dato no menos importante: haber gobernado durante cuatro legislaturas consecutivas en Galicia con mayoría absoluta y poniendo en práctica políticas públicas demográficas de referencia a nivel nacional. El verdadero reto de España es electoral. “Alea jacta est”. Por fin.