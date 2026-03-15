Decía Carl Sagan que el ser humano es tan joven en la tierra, que solo ocuparía una milésima parte del último día del calendario. De ahí tal vez su curiosidad, como la de un niño que trata de descubrir la vida. Explorador nato, buscó siempre cosas que pusieran el mundo en sus manos. En nuestros tiempos de zozobra ¿quién se hará en exclusiva con la Inteligencia Artificial? ¿Tendrá el poder absoluto? ¿Entonces, cómo será el futuro? ¿Se ha encontrado, lo que buscaban los alquimistas con artes mágicas y ocultistas cuyo objetivo era la transmutación del vil metal en oro, y la sustancia del elixir de la vida, o piedra filosofal, panacea universal a todos los niveles de la naturaleza? ¿Se busca eso con la IA? La aspiración del ser humano es la de poseer aquello que le puede otorgar el poder definitivo.

Y toda esta historia de búsquedas, está en los libros. Uno de ellos, la mitología griega. En ella tenemos a Jasón y sus aventuras para hacerse con el Vellocino de Oro, la piel curtida de un carnero que otorgaba el poder de volar, y que según algunas interpretaciones del mito, curaba a los semidioses y fortalecía la vegetación. El Vellocino de Oro, era símbolo del poder y la legitimidad de la realeza. Pero no era solo Jasón, quien en realidad no tuvo un final feliz.

Volvamos pues al principio: la búsqueda, el encuentro, o el descubrimiento de la Inteligencia Artificial de nuestros días. ¿Será la IA, de posibilidades al parecer infinitas, la que integre en sí misma, la Piedra Filosofal, el Vellocino de Oro, y las Manzanas doradas del mítico Jardín, con todo lo demás?

También los héroes griegos Perseo y Heracles (Hércules), robaron las Manzanas de Oro del fragante Jardín de las Hespérides que guardaban un dragón y cinco ninfas, hijas de Atlas y Hesperea. Dichas Manzanas estaban en el bello jardín cuya dueña era la diosa Hera. Según algunas glosas, la manzana de oro, simbolizaba el principio masculino, el sol, la vida y la fecundidad, y la manzana de plata, el principio femenino que es por orden, la luna, el otro mundo y la muerte. El caso es que para logar las manzanas, Hércules engañó a todos los que le ayudaron. Y después de todos sus trabajos, fuerza y poderío, tampoco tuvo un final muy envidiable.

Pero no nos metamos en más jardines, que nos falta espacio. Volvamos pues al principio: la búsqueda, el encuentro, o el descubrimiento de la Inteligencia Artificial de nuestros días. ¿Será la IA, de posibilidades al parecer infinitas, la que integre en sí misma, la Piedra Filosofal, el Vellocino de Oro, y las Manzanas doradas del mítico Jardín, con todo lo demás? ¿Poder absoluto? Y, ahora ¿qué? Esta es la pregunta.