Un alcalde de Allariz de sentimento e raíz galegas

Da estirpe dos bons e generosos. Amigo entranhável e leal. De sentimento e raiz galegas, sempre disposto para qualquer encomenda ou ação a prol do povo galego. Um dos artífices da transformação de Allariz, desde o levantamento popular até a alcaidia. Indispensável no nacionalismo galego. Companheiro discreto, divertido, ocorrente, sua casa sempre aberta. Referente em toda Galiza. Vizinho egregio de Allariz, onde foi Alcalde e homem do boi na sua festa tradicional, e carismático em A Mezquita, onde era secretario municipal. A senhora de gadanha, que nada respeita, véu por ele quando mais cheio de vida se topava, quando tinha novos projetos na sua iminente reforma. Amigo de todos, também todos nos sentimos abatidos neste definitivo adeus. Nos volvemos terra, mas teu recordo perdurará.