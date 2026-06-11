El alcalde que no quiere suelo industrial

En Galicia sobran árboles y faltan polígonos industriales”, soltó Manuel Fraga cuando presidía la Xunta durante la inauguración de una nave de Isolux –grupo global de ingeniería con actividad en más de 60 países que se encuentra en fase de liquidación– en el municipio coruñés de Coirós. Los arranques del Patrón en momentos de efusividad o ira facilitaban el color en las crónicas y que el periodista freelance facturase la pieza en algún medio estatal. La foto de Fraga con las gafas protectoras transparentes apareció en todos lo medios ilustrando el peculiar diagnóstico de necesidades en Galicia.

Hace unas semanas de andaina por Abegondo, municipio del área metropolitana de A Coruña que abastece de agua la ciudad desde el embalse de Cecebre y donde el Deportivo tiene sus campos de entrenamiento y formación de la cantera, sorprendió la cuidada postal de la Galicia rural. “El alcalde es José Antonio Santiso Miramontes y no quiere polígonos industriales”, comentó el cornetín de órdenes que marca la ruta. El regidor también fue conselleiro de Política Agroalimentaria desde 2004 hasta que la coalición entre PSdeG y BNG arrebató la Xunta en las elecciones de 2005 a un cascado Fraga y a un PPdeG anclado en la mala gestión de la catástrofe medioambiental del 'Prestige'. “Tampoco quiere grandes zonas residenciales de chalés adosados como en Oleiros o edificios de varias plantas, su apuesta es un sitio atractivo para vivir en casas restauradas con terrenito al lado”, explicó el cornetín.

El modelo funciona, el censo ha crecido en el último cuarto de siglo sin un gran motor industrial.

Abegondo cuenta con 5.631 habitantes, según el INE de 2025, y su población ha pasado de nacidos en la zona que se dedicaban a la actividad agraria a residentes que trabajan en A Coruña, Arteixo o en los cercanos polígonos industriales de Bergondo o Coirós, desde el que Fraga largó el alegato. El modelo funciona, el censo ha crecido en el último cuarto de siglo sin un gran motor industrial. El Concello adquirió a mediados de 2023 una bolsa de suelo de 18.000 metros cuadrados para levantar un polígono ecoagrario, aprovechando las sinergias de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, con productores y marca consolidada, que impulse la agricultura ecológica, la investigación y marque la pauta del rural gallego desde un espacio pionero. Otra idea.