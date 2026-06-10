Jácome en el columpio

Una treintena de personas guardan cola en la plaza de las Cortes Leonesas. Una señora de paso pregunta si dan algo para sumarse a la grey o seguir a lo suyo. “Algo de plantas, es una promoción de viveros o algo así; lo pone allí en el cartelito”, contesta el último de la fila. La señora regresa mirando el reloj tras leer que la Concejalía de Desarrollo Urbano reparte plantas del vivero municipal a las 11:30 por el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el 5 de junio. El último asciende a penúltimo.

La cola comienza a avanzar con puntualidad y los fotógrafos de la prensa local salen de la sombra. El alcalde, José Antonio Diez, reparte tiestos, besos o apretones de manos como en una entrega de diplomas a final de curso. Encantado. Puedes elegir planta, magnífica decisión. Siguiente. Otro alcalde socialista como Abel Caballero tardaría más en soltar la mano del votante. Los fotógrafos se largan a por otro cromo de la agenda, la libreta sigue cerrada en una mesa de la terraza que atraviesa la hilera en continua reposición. Pero al bajar la cabeza para compartir en las redes sociales el pedal de cada día, el algoritmo del Facebook coloca al alcalde de Ourense en la pantalla del móvil mientras el de León sigue con la entrega de macetas a unos metros. Gonzalo Pérez Jácome cuenta en un vídeo que “lo normal es inaugurar un parque infantil en días laborables y avisar a toda la prensa, pero nosotros, hoy 2 de abril, festivo, dijimos: ‘Vamos a abrirlo ya al público para que lo disfruten los ciudadanos”. Es el primero de los cuarenta que quiere inaugurar antes de las elecciones.

Al bajar la cabeza para compartir en redes el gesto cotidiano, el algoritmo coloca al alcalde de Ourense en la pantalla mientras el de León sigue repartiendo macetas, como si la política fuera ya solo una sucesión de escenas para el móvil

No hay niños ni padres de niños como pondría Caballero en Vigo. Jácome sólo comparte plano con el presidente de una comunidad de vecinos al que no le sabe el nombre, el concejal y el constructor, que es ourensano. El potencial consumidor del vídeo, a criterio del algoritmo, queda con la impresión de que alguien ha dado un palo y quiere darse el piro antes de que se enteren al mover el columpio. Las presentaciones en la intimidad, como el Jardín del Posío, son habituales en Jácome, sin los abucheos de la fiesta por el ascenso de la UD Ourense. Pero como no hay alternativa a la moción de confianza, Jácome seguirá columpiándose con presupuestos aprobados.