Para Alfonso Rueda, la vivienda sí ¡es prioridad!

La primera preocupación de la ciudadanía queda reflejada, mes a mes, en todas las encuestas realizadas tanto por los medios de comunicación, INE, CIS o el propio Banco de España. Y para el presidente de la Xunta, la vivienda, sí, ha sido una prioridad desde el minuto uno de su legislatura, y así se constata con hechos tangibles y visibles. Muy a pesar, eso sí, del señor Besteiro y la señora Pontón, a los cuales se les podría aplicar el dicho de “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Y también todo lo contrario del devenir de Pedro Sánchez y su ministra de “Vivienda”. El último ejemplo de su desidia, ineficiencia e ineficacia es que, a día de hoy, aún no han sido ni siquiera capaces de aprobar el Plan Estatal de Vivienda, lo cual nos repercute a los gallegos y gallegas negativamente al no poder movilizar para políticas de vivienda más de 80 millones de euros. Pero no quiero desperdiciar más tiempo en narrar el enorme daño y destrozo que en materia de accesibilidad a la vivienda está provocando el sanchismo.

Quiero detallar el enorme trabajo de planificación, desarrollo y ejecución que se está realizando desde la Xunta. Me identifico con todas y cada una de las líneas de actuación que se están llevando a cabo, ya que muchas de ellas las he defendido y argumentado en los últimos años. Creo hondamente en todas ellas, y estoy totalmente convencido de su retorno positivo a la sociedad en general. Como, por ejemplo:

- Entidades de Certificación de Conformidad Municipal para ofrecer una respuesta más flexible y rápida a las necesidades de verificación y control de la Administración local.

- Programa “Hogar Vivo”, que tiene como finalidad la puesta en el mercado de alquiler del mayor número posible de viviendas vacías de titularidad privada a través de una renta accesible.

- Línea de avales para la compra de vivienda, de las cuales una esta dirigida a los menores de 36 años y otra destinada a la compra de vivienda protegida sin límite de edad.

- Bonificaciones fiscales para la adquisición de vivienda por menores de 36 años, tanto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales como en el de Actos Jurídicos Documentados.

- Programa desarrollo de suelo residencial (PIA), para permitir reducir a la mitad la burocracia y los trámites administrativos.

- Creación de Vipugal para desarrollar vivienda pública en Galicia agilizando toda la tramitación y la gestión.

- Medidas legislativas estableciendo la cualificación indefinida y permanente del régimen de protección de las viviendas protegidas.

- En locales comerciales, simplificación de los requisitos para la conversión de bajos en viviendas y con programa piloto en Ourense, con una oferta publica de adquisición para hacer VPP.

- En los esqueletos de obra, medidas de flexibilidad excepcionales a las que se puedan acoger todos los que cuenten con licencia urbanística previa para uso residencial y con obras ajustadas a esa licencia.

- Incremento del umbral de renta para las viviendas protegida, con una modificación al alza de los límites máximos de ingresos para que más familias puedan optar a una.