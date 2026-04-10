Alto el fuego en Irán

Hay noticias que se esperan deseperadamente.

Un alto el fuego es un primer paso, muy corto, pero en este caso muy importante porque la situación en Irán alcanzaba una tensión insoportable que a todos nos afectaba.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó el alto el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y su inmediata entrada en vigor. Es, será histórico: “Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato”.

A muchos les parecerá poca cosa porque a diferencia de un armisticio el alto el fuego es informal y limitado en el tiempo (poco tiempo), pero visto de otra manera tiene un gran valor porque detiene temporalmente las acciones de fuego y destrucción. El tiempo suficiente para analizar si hay voluntad de poner fin a la guerra o lo que hay detrás de todo esto es solo ganar tiempo.

Está claro que el poder militar de uno y otro llega al alto el fuego en condiciones distintas. Parece ser que Irán está derrotada militarmente, pero una simple mina a la deriva que estalle bajo un petrolero sería el final para el teórico vencedor.

Es curioso comprobar que Sun Tzu escribió hace cerca de tres mil años El arte de la guerra y sorprende leer en su tratado:

“Si estás en condiciones de conservar algunos puntos vitales en sus itinerarios estratégicos, el enemigo no podrá pasar. Por esto dice el maestro Wang: Si un gato está en la entrada de una ratonera, diez mil ratas no se atreverán a salir; cuando un tigre guarda un vado, diez mil ciervos no podrán cruzarlo”.

En aquellos tiempos, cuando combatir era un arte, no se emprendía una guerra que no ibas a ganar. Ese es el misterio que les toca analizar. A todos. No se dejen influir por el color de la camiseta. En la guerra la geografía juega malas pasadas y el arte del engaño da victorias.

¿Que voluntad hay detrás de cada firmante del alto el fuego? Esa es la clave. Depende casi por completo del estado en que se encuentre cada parte en dos aspectos: el militar y el de las alianzas. La hipótesis más peligrosa sería encontranos ante una simple pausa para coger fuerzas y aumentar sus armas.

El momento es el adecuado para que el esperado y desaparecido Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciase con una firme Resolución en la que invitase a las partes a someterse a un armisticio previa apertura del estrecho de Ormuz. Claro que ese Consejo de Seguridad tiene nombres y poder de veto: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Ellos y solo ellos. ¿Qué dicen China y Rusia? Pues eso.

En la guerra de Irán el mundo entra en espera. Todos dependemos de la angostura del estrecho de Ormuz, un lugar desconocido para la mayoría y de cuyo nombre muchos no querrán acordarse.

Pero nada queda cerrado, excepto lo de Ormuz. ¿Quién tiene las llaves?