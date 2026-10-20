Amigo Pedro, el “One” tras su paso por Ourense, te seguí como jugador y sé que no eras muy dado a cometer grandes errores. Pero en esta ocasión, disculpa, pero tengo que decirte que te has equivocado. Cierto que te has llevado dos buenos jugadores, apreciados por el Pazo -Romaro Gill y Rafa Lisboa-, pero, sabiendo que el tema económico nunca sería problema para los gestores del Alicante, te has dejado a los mejores: Sean McDonnell (19 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias) y Martín Fernández (20 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias). ¡Partidazo de ambos y qué noche te dieron! Junto con Jan Zídek, sustentos de la rebeldía cobista ante un imbatido Alicante.

Y en cuánto al guion del partido, por respeto. nos reservamos la opinión. Cierto que, aún lamentando el resultado, los aficionados ourensanos, a la salida del Pazo, para nada se mostraban descontentos con la actitud y desarrollo táctico, guionizado por Moncho López, mas bien todo lo contrario. Considerando que el resultado no había sido del todo justo con el trabajo del equipo cobista.

Está claro que con tal intensidad y tiempo para trabajar con la totalidad del plantel, deseo del técnico, compartido por los aficionados, la condición de outsider del COB a puestos de play off es más que posible.

Sí había una cuestión que claramente favorecía al Alicante del “One” y que a la postre fue lo decisivo: un plantel infinito (más físico que talentoso). Y lo hizo valer. Lo que fue más evidente cuando Fernández y Zídek se retiraron lesionados, Marc García ya no pudo participar, Javi Nicolau sigue siendo un espectador o Toms Leimanis estuvo a tiempo parcial (¡Menudo final de partido tuvo el letón!). ¿Y minutos antes?

Ya, a vuelta del Pazo, me comentaba mi buen amigo Angel “Irixo” que “el COB jugó un gran partido”. “Es de esos días que pese a la derrota -insistía- no es para salir disgustados”. Convencido de que “con todo los jugadores disponibles es para confiar en el equipo”. Esa segunda plaza de americano, aún libre, bien cubierta no estaría de más, interiorizo yo, pero la realidad es la que hay. Sin “cuartos” no hay paraíso.

Está claro que con tal intensidad y tiempo para trabajar con la totalidad del plantel, deseo del técnico, compartido por los aficionados, la condición de outsider del COB a puestos de play off es más que posible. Y hay mucho de la ambición de su técnico en esa realidad.