Lagunas de Antela traspuestas a los arenales das poldras
Os amigos, como irmáns
TÍA MANUELA
Sería bonito facer un simposio para tratar, dende unha perspectiva científica, tódolos aspectos da amizade, dese sentimento de afecto e confianza que abraza cunha aperta forte á xente de ben. Un simposio para estudar, reler e recordar aos filósofos que prestaron atención á amizade, á querenza dos amigos, deses que ao velos contigo encárganse de dicir quen es, de onde vés e para onde vas. Deses que están sempre atentos e ao teu lado, nas verdes e nas maduras.
Aristóteles, uns séculos antes de Cristo, falaba da amizade como a boa vontade recíproca e recoñecida, con utilidade para ambas partes, amizade por pracer e por virtude. Cando os clásicos se referían á amizade, non pensaban nos miles de milleiros de amigas e amigos a golpe de clic. As amizades das redes son outra cousa, forman parte doutras correntes filosófica ou sociolóxicas que están en proceso de estudo, en cambio constante e na procura do vieiro adecuado.
Sería ben facer un congreso de expertos e estudosos da amizade para darlle corpo á idea, ao pracer e ao interese por compartir
A amizade verdadeira entre persoas está baseada nunha relación fonda, madura e determinada polo que son cada un dos individuos. En facebook, ou en calquera das outras redes con miles de amigos, a relación é superficial entre descoñecidos, é como un sentimento de enorme soidade. As redes sociais e a súa utilidade poden considerarse como algo positivo e favorecedor da mercadotecnia, para o consumismo e, en ocasións, para a confusión que xera a escasa información.
Sería ben facer un congreso de expertos e estudosos da amizade para darlle corpo á idea, ao pracer e ao interese por compartir. Para darlle voltas e analizar aquilo que dicía Séneca de que “nada proporciona tanto pracer á mente como unha amizade sincera e leal”. Sería ben pararse, mirar e observar a amizade entre os pobos, entre as relixións, entre as culturas amigas, a veciñanza e entre cada un dos membros de calquera familia.
Ás amizades hai que coidalas e protexelas, respectalas e entendelas. Son parte importante do patrimonio persoal, son a riqueza máis grande que se pode conseguir e, como escribiu Luisa Villalta, “a amizade ten flor que rebenta nas paredes”. A Tía Manuela enténdea como compromiso. Un compromiso que esixe franqueza, que se basea no coñecemento dos amigos e que se prolonga no tempo, para converterse en irmandade. Iso é, os amigos, como irmáns.
Contenido patrocinado
