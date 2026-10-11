Anomalias no início do proceso eleitoral

Esta convocatória para eleições não parece que venha a ser como as que conhecíamos até agora. Acostumados aos rituais rotineiros de dissolução das câmaras e aos movimentos políticos habituais nestes processos, como a formação de coligações nas primeiras semanas, os rumores recorrentes sobre novidades nas listas eleitorais ou as purgas implacáveis de quem perdeu a confiança dos seus líderes políticos e que não voltará a pisar o Congresso ou o Senado, este processo eleitoral parece começar de forma diferente, não seguindo os padrões estabelecidos. Em primeiro lugar, a antecipação das eleições ocorre na sequência de uma intensa pressão mediática, judicial e política contra o atual presidente do Governo, que, incapaz de levar a cabo os seus projetos legislativos ou sequer de apresentar um projeto de orçamento, parece ter cedido às pressões. Não é o habitual, pois normalmente os mandatos terminam por morte natural ou pelo oportunismo do presidente, que encontra o momento ideal para o fazer.

É também inédito que o governo continue a legislar sobre questões de grande impacto, sobretudo se estas tiverem sido rejeitadas há poucos dias no Congresso, com as câmaras já dissolvidas e recorrendo a uma maioria conjuntural na comissão permanente, cuja subsistência alem da aprovação deste decreto ainda está por ver. Parece que 59 deputados são suficientes para aprovar decretos, pelo que se poderia deduzir que o trabalho dos restantes 291 é supérfluo e que, por conseguinte, poderiam avisar-nos disso antes das eleições, poupando-nos assim muito dinheiro, uma vez que a sua vontade ou trabalho não parece ter qualquer importância. Tal desrespeito pelos costumes e práticas democráticos ou pela própria figura do Parlamento - que, segundo o presidente Sánchez, atropela os direitos dos cidadãos - é, no mínimo, original quando se trata de propor um processo de eleição das novas câmaras. Sobretudo porque foi esse mesmo Parlamento que o investiu como presidente. Talvez fosse a isso que se referia quando falava em atropelar a população com as suas decisões, a principal das quais foi a sua própria eleição.

Tal desrespeito pelos costumes e práticas democráticos ou pela própria figura do Parlamento - que, segundo o presidente Sánchez, atropela os direitos dos cidadãos - é, no mínimo, original quando se trata de propor um processo de eleição das novas câmaras.

Também nunca se tinha verificado a curiosa circunstância de se convocar uma folga geral em pleno processo eleitoral, em primeiro lugar porque não parece muito respeitoso tentar influenciar desta forma a decisão dos cidadãos, com uma mobilização que nada tem a ver com as relações laborais, e, em segundo lugar, porque não parece ter sido convocada contra o governo, como seria lógico, mas sim contra a oposição, à qual parecem acusar de estar a fazer bem o seu trabalho. Os sindicatos organizadores parecem ter mais a intenção de demonstrar a sua capacidade de mobilização ao governo de direita que possa resultar das eleições, do que de pressionar o atual governo, como seria lógico, sem contar que já estão a conceder a vitória às forças de direita, antes mesmo de as urnas terem sido abertas. São eleições estranhas em que se realizam folgas preventivas, pois não creo que contribuam muito para a moral das forças de esquerda.

Também me parece estranho que o primeiro-ministro utilize as conferências de imprensa do Conselho de Ministros para fazer declarações políticas partidárias. Compreendo que o salário do presidente e os recursos de que faz uso são financiados também por aqueles que defendem a adesão à onda reacionária mundial; por isso, um pouco de respeito não seria de mais e reservar essas afirmações para os mitins seria algo mais apropriado. Seja como for, o início do processo está a ser estranho, mas esperemos que o final seja mais convencional e que os eleitores coloquem cada um no seu lugar.