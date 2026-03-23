Todo mi apoyo a la candidatura "Ribeira Sacra: paisaxe da auga" a patrimonio de la humanidad

La Ribeira Sacra se caracteriza por su impresionante naturaleza y espectaculares cañones del Sil, por su altísima concentración de monasterios e iglesias de arte románico en la zona, y la tradición de la viticultura heroica que moldea el paisaje en bancales; potencialidades que la convierten en un escenario ideal para el turismo de naturaleza y cultural, enoturismo, y la búsqueda de tranquilidad y la paz absoluta; engloba 21 concellos del sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense, siguiendo el curso fluvial de los ríos Miño, Sil y Cabe. El paisaje, formado por bosque autóctono, es perfecto para hacer distintas rutas y recorrer en catamarán el cañón del Sil (uno de los principales atractivos turísticos de la zona), el cañón del río Mao (una de las grandes obras de la naturaleza), y los balcones de Madrid. De los casi medio centenar de miradores que merece la pena visitar, destacan: los balcones de Madrid (Parada de Sil), mirador de Pena do Pobre (Nogueira de Ramuín), mirador de Cabezoás (Parada de Sil), mirador de Cividade (Sober), mirador de Vilouxe (Nogueira de Ramuín), mirador Souto Chao (Sober), mirador de As Xariñas do Castro (Parada de Sil), mirador de Moura (Nogueira de Ramuín), mirador de Pena do Castelo (Sober), mirador do Duque (Monforte de Lemos), mirador de As Penas de Matacás (Castro Caldelas) y mirador de A Columna (Parada de Sil), para mí el mejor mirador de la Ribeira Sacra desde donde puede contemplarse la impresionante profundidad del río Sil.

Dicha propuesta destaca seis atributos especiales y únicos que demuestran su valor universal y excepcional.

La Xunta de Galicia entregó en enero/2025 la candidatura definitiva: Ribeira Sacra: Paisaxe da auga a la Unesco para su declaración en 2026 como Patrimonio Mundial/Patrimonio de la Humanidad, con la finalidad de que reciba el reconocimiento que ponga en valor este paisaje único (su presentación tuvo lugar el 22-01-2025 en el stand de Turismo de Galicia en Fitur). Dicha propuesta destaca seis atributos especiales y únicos que demuestran su valor universal y excepcional en un territorio que abarca las provincias de Lugo y Ourense, y que la convierten en justa merecedora de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

1. Cañones y valles fluviales: el paisaje singular esculpido por el agua, con meandros, el encaje de los ríos Miño y Sil, topografías abruptas y la red hidrográfica.

2. Estructura territorial singular: las formas de ocupación del espacio fluvial y la organización en parroquias.

3. Patrimonio hidráulico: infraestructuras desde la revolución tecnológica medieval hasta la hidroelectricidad, incluyendo molinos, centrales y saltos de agua.

4. Sistemas tradicionales de cultivo: las terrazas y socalcos, ejemplos de “viticultura heroica” en pendiente.

5. Huella eremítica y monástica: el papel de los monasterios e iglesias en el territorio.

6. Capital biocultural y patrimonio inmaterial: tradiciones, sacralización de fuentes y minas, toponimia, mitos y leyendas vinculadas al agua.

Desde la balconada del salón Quitapesares, un lugar mágico que despierta la creatividad y permite disfrutar de unas vistas espectaculares de los exuberantes bosques de castaños, robles y pinos tan característicos de la Ribeira Sacra, con el río Sil al fondo, y la posibilidad de divisar alguna de las especies -jabalí, corzo, ardilla, tejón, milano negro- que pueblan estos parajes; uno de los rincones con más encanto del Parador de Santo Estevo/2004 (antes monasterio benedictino de Santo Estevo de Ribas de Sil, en cuyo diseño se alternan diferentes estilos arquitectónicos, desde el románico hasta el barroco, destacando en su interior tres preciosos claustros: románico, gótico y renacentista; siendo uno de los centros monásticos más relevantes del patrimonio de Galicia), aprovecho esta ocasión de privilegio para alzar mi voz y brindar todo mi apoyo a la candidatura Ribeira Sacra: Paisaxe da auga, para que sea declarada “Patrimonio de la Humanidad” por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, con la firme esperanza de que así sea.