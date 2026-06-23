Argumentos solapados

Parece cosa de magia y escapismo pero es verdad que nos estamos especializando en desarrollar procesos que solapan a los otros como si hubiera necesidad de apelar a esos procedimientos para magrear o modificar los primeros. Tengamos como referencia a José Luis Rodríguez Zapatero, un personaje que ha hecho arte de su condición de ex presidente y ha obtenido de esa situación el máximo partido, amasando una considerable fortuna ejerciendo como lobista, conseguidor, enlace, consejero y en definitiva, robaperas de alta gama, dominando el mercado y consolidándose por ejemplo como eje principal de una estrategia consistente en blanquear al exterior el gobierno populista y dictatorial de Maduro en Venezuela al que las manos le chorrean sangre. Y cuando el verdadero rostro de comisionista de altos vuelos y manipulador en la sombra asoma, viene el episodio de las joyas de su caja fuerte para que esos collares preciosos sin clara procedencia por el momento, nos hagan olvidar la verdadera dimensión de sus actividades millonarias mediante una compleja tela de araña de sociedades interpuestas, argucias fiscales, testaferros y otros comportamientos de peor especie.

Si Begoña Gómez ha delinquido lo ha hecho por sí mismo y sus escoltas, buenos o malos, nada tienen que ver en el argumento principal

Pongamos que hablo ahora de Begoña Gómez, la hija de aquel señor de las saunas. El juez Peinado ha añadido en el documento que sustenta su intención de retener el pasaporte de la primera dama, obligarla a presentarse cada quince días en su despacho y decretar juicio oral para ella y sus colaboradores, la posibilidad de que algunos de los policías de su escolta pudiera ayudar en una hipotética fuga. Se trata de un razonamiento delicado pero que el juez maneja por alguna razón, porque conoce de sobra un caso que lleva dos años y medio instruyendo. Pues es evidente que esta suposición se ha comido al verdadero significado del episodio. Si Begoña Gómez ha delinquido lo ha hecho por sí mismo y sus escoltas, buenos o malos, nada tienen que ver en el argumento principal. Será la Audiencia quien lo determine, y la posibilidad de actuar de forma disciplinaria con Peinado no afecta a la verdadera esencia de todo ello. Eso es cosa interna de los jueces.