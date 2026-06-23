El “Cabasario”, una guía detallada de las visitas papales

El “Cabasario”, es una guía detallada de datos, itinerarios, sinopsis históricas… que se prepara para los viajes papales y que es un documento que se entrega por el Vaticano a los periodistas que van a trabajar durante un tiempo con el pontífice en cada país que visita oficialmente. En concreto, en el último viaje del papa se hizo entrega de un dossier de 80 páginas que es un “recurso recopilado para cada viaje papal, para documentar y seguir mejor las visitas apostólicas”, según Vatican News.

Pero el caso es que esa “guía”, en lo que atañe a la visita en España, dicho “Cabasario”, ha suscitado polémica por el contenido de la misma, dado que el Vaticano se deshizo en elogios y alabanzas sobre Pedro Sánchez, pues “ha relanzado el crecimiento económico y los derechos sociales en España”, resaltando que dicho líder político “ha sido aclamado por no haber expresado ningún temor”.

Se destaca que el Gobierno Sánchez ha “relanzado el crecimiento económico y los derechos sociales en España”

A través de la Oficina de Prensa de la Santa Sede se han repartido entre los periodistas dicho documento conocido por el Dicasterio para la Comunicación vaticano, y que además incluye una biografía del presidente Sánchez “con términos muy favorables en un contenido que resulta llamativo por el tono elogioso”. Por cierto, un dicasterio es cada uno de los departamentos, ministerios u organismos especializados que componen la Curia Romana -el gobierno central de la Iglesia católica-, y funcionan de manera similar a los ministerios de un Estado, ayudando al papa en la administración de los asuntos de la Iglesia a nivel mundial.

En concreto, se destaca que el Gobierno Sánchez ha “relanzado el crecimiento económico y los derechos sociales en España” y subraya además que ha encabezado “gobiernos de coalición progresistas” y enfatiza su “labor orientada al fortalecimiento del Estado de bienestar y a la transición ecológica”. En el ámbito internacional, este “Cabasario” ha expresado que Sánchez nunca a manifestado “ningún temor reverencial” refiriéndose a las decisiones con Donald Trump y por supuesto, el texto del Vaticano ha precisado sobre la política migratoria que “recientemente ha sido regularizado medio millón de inmigrantes para sostener el sistema de bienestar ante el envejecimiento demográfico”. Esto es, una auténtica alabanza al Gobierno en donde ni siquiera hace referencia al aborto y la eutanasia, al que la Iglesia no tiene en primera línea.

Sin embargo, dicho documento reconoce que Sánchez “atraviesa una grave crisis de apoyo y una etapa marcada por manifestaciones que piden su dimisión”. Menos mal que algo ha quedado claro. La Secretaría de Estado del Vaticano “no quiere dar pie a que se produzca ninguna polémica por descuido de alguna palabra o expresión que salga ni de su fábrica, ni de ningún organismo del Vaticano”.