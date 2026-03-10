Más que arquitectura

Vienen estas notas a cuento de los nuevos y diversos espacios dedicados a mostrar, difundir y debatir alrededor de la arquitectura y los múltiples ámbitos en los que esta se expande e interactúa con otros sectores de actividad y otras sensibilidades. Así, por ejemplo, se abre en Madrid el de Elena Foster, la editorial Ivorypress, con la Fundación Norman Foster de su esposo. Treinta años se han cumplido desde que la ourensana Elena Ochoa iniciara su ambiciosa tarea editorial con los libros de artista, el primero de ellos dedicado a Eduardo Chillida, y que ahora pasa a ocupar los locales de la recientemente clausurada galería Marlborough y antes Soledad Lorenzo, palabras mayores en el arte español contemporáneo. La integración de Ivorypress, la editorial, con la Fundación Norman Foster, ensambla el arte con la arquitectura, una vocación natural de caminar juntos, de reflexionar unidos y relanzar una idea circular y completa del fenómeno creativo aplicado a las artes y la arquitectura en un momento de cambio tecnológico acelerado, visiones globales y valorización de lo singular, próximo y hasta identitario: una paradoja problemática, crítica y por ello atractiva.

La integración de Ivorypress, la editorial, con la Fundación Norman Foster, ensambla el arte con la arquitectura

En este sentido, aunque con matices más volcados en lo local y autóctono, en la autenticación de la tradición y lo cercano, trabaja en Compostela la Fundación RIA, la iniciativa de otro Pritzker británico, David Chipperfield. Estos días he visitado de nuevo su instalación en la rúa de Virxe da Cerca donde, además de reunir a sus colaboradores en los diversos proyectos de planificación del territorio que hoy tienen en marcha en Galicia, sin ir más lejos el de la aldea de Muimenta en Carballeda de Avia, que va dando significativos pasos, o la reordenación de la fachada litoral de A Pobra do Caramiñal, ofrece una intencionada oferta gastronómica y, en estas jornadas, una muestra, en la planta baja, de los diversos objetos diseñados por Chipperfield en colaboración con empresas gallegas, de las pieles de la padronesa Picusa a la cerámica de Sargadelos en Cervo.

Muy cerca, en el vecino Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) se inauguraba la exposición Internalities, comisariada por los arquitectos Roi Salgueiro y Manuel Bouzas, que viene de representar a España en la Bienal de Arquitectura de Venecia. En ella se “propone una revisión crítica del papel de la arquitectura en los procesos de transformación territorial, abordando de manera explícita la relación entre producción material, huella ecológica y descarbonización del entorno construido”. Una exposición que alimenta el caudal de nuevas aportaciones al fenómeno de la arquitectura, donde el arte, la tecnología, el desarrollo local y la responsabilidad ambiental transitan juntos un fenómeno que no es sino puramente cultural, en el más sugerente y amplio sentido de la palabra.