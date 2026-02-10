Llevo tiempo asombrándome. No tiene la mayor importancia ni la menor trascendencia. ¿A quién interesa que me asombre, o no? Es más, si le pregunto a un progresista, de los que dicen selo de verdad porque sus antecedentes los avalan; o a uno de los muchos modernos, que se auto consideran progres, a los que tacho –no tiene nada de importancia ni trascendencia alguna- de “salón y caviar”, tanto los unos como los otros coincidirían en acusarme que voy para mayor y que, habiendo perdido la capacidad de asombro causado por los años, uno se asombra más de la cuenta. Aunque también considero existen doctrinas que revelan lo contrario; o sea, que los años inmunizan. Lo qué sea o cómo quieran: Llevo tiempo asombrándome. ¡Mecachis!

¡Observen por dónde!, que llevando tiempo y dándole vueltas a mi asombro y preguntándome por qué se me pegó a las neuronas esa reciente capacidad de asombro, leyendo a Carmen Posadas -qué acierto leer todo lo que cae delante-, encuentro cierta explicación a mi “asombro”. Asombro” viene del latín -aquí ya me conquista en la lectura- significando “sacar de la sombra”, es decir, pasar de la ignorancia (la sombra) a la luz del conocimiento; como ocurre con la curiosidad. ¡Ah! Y ahora digo yo, que la curiosidad nunca se enfada por saber y de saber. Y a veces de recordar y pensándolo un poco, supe que hubo un tiempo tuvimos entre nosotros la propuesta del 15-M, que quince años después estamos recordando como aquel movimiento (del 15-M) fue quien nos prometió “Regeneración democrática”, “Acabar con la corrupción”, “Suprimir aforamientos”, “Reformar la ley electoral”, “Democracia interna en los partidos”, “Separación de poderes”… Y nos prescribió, y bien que lo aplicó, el escrache, como jarabe democrático. ¡Cómo para asombrarnos hoy los mayores pero también los jóvenes!

Hoy mi capacidad de “asombro” permanece al contemplar, y ver sufrir, más inestabilidad política, degradación institucional. No hay mayorías Parlamentarias, ni grandes pactos. No se aprueban presupuestos. Antiguos ministros en el TC. Cada vez más polarización y desigualdad. No gobierna quién gana las elecciones, sino quien suma. Nos amenaza, intentan, y lo consiguen, gobernar prescindiendo del Legislativo, del Parlamento. Me “asombro”; será que esté pasado de moda, lo que los modernos progresistas entienden por haberme “pasado el arroz”.

Que el voto de la extrema derecha haya crecido tanto en España, coincidiendo con el período de desgobierno del sanchismo y sus socios, de toda clase y pelaje, debería dar mucho qué pensar. Lo que es entendible para mí no es coincidente con el sentir progresista, que lejos de meditar y la consiguiente reflexión, se “mantienen en sus trece”, aún viendo que cada vez que comprueban los graves retrocesos electorales en las diferentes CCAA, incluso a mínimos históricos, sólo ven la paja en el ojo ajeno. Se consuelan al ver que el PP no llegó a alcanzar la mayoría, aunque les haya ganado de largo. ¡Asombroso!

A mi partido, el PP, que convocando elecciones en las CCAA para desprenderse de Vox y, consiguientemente confeccionar sus presupuestos y hacer sus políticas y, paradójicamente, lo que consiguen es igualar o retroceder sus resultados previos; y la mala compañía de Vox es la que engorda. La convocatoria resultó fallida, ahora con un Vox envalentonado. También es analizable que, en los últimos tiempos, según pasa el tiempo y continúa haciendo de las suyas el desgobierno sanchista y compañía, Vox sea el que dispare. Hagámoslo todos mirar, si es que de verdad queremos prescindir de ultras de un lado y de otro, aún a sabiendas que los ultras y populistas por la izquierda están en horas bien bajas. Si no es así: ¡Yo me “asombro”! Los resultados de Extremadura y Aragón ya están sumamente analizados. Los gobiernos respectivos los esperamos…, esperando no quedar con “asombro”.