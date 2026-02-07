El AVE en Ourense

Llama mi atención, con lo cual leo con sumo interés, el titular y la consiguiente descripción que hace La Región: “El AVE duplica los viajeros desde el 2019, pero el turismo apenas crece”. Efectivamente, desde el ya lejano viaje inaugural del 20 de diciembre de 2021, a partir del cual todo eran parabienes, habiendo quién se atrevió a airear que un novedoso Plan Marshall había llegado a Ourense, y, sin embargo, es acercarse y oír el “pasajeros, próxima estación Ourense”, parar en la estación Empalme ¿y? Las expectativas en cuanto al incremento de viajeros se han cumplido, pero continuamos sin estar preparados una vez que el viajero pisa suelo en la ciudad. Sin duda, de los atractivos que realmente le esperan, siendo una potencia termal, es sin embargo la enogastronomía, el patrimonio y la gente.

Efectivamente, no tenemos atractivo turístico nuevo que ofrecer desde aquel final del 2021. Y no es por no decirlo machaconamente. Ya, cuando en el 2011 andaba yo enfrascado en los tejemanejes electorales a las municipales, a la vista de que el AVE estaba en el horizonte como puerta de entrada a Galicia, mitineaba allí a dónde iba: Tenemos que estar preparados para cuando llegue. Hoy estamos más de lo mismo que entonces. Por lo que leo y observo es llegar el pasajero a la ciudad de Ourense y decir “hola y adiós”; o bajar a comer y visitar las Burgas, Catedral, termas de la época de los romanos. Como si estuviésemos en el siglo pasado.

En este contexto, nueve analistas invitados por La Región, responden a la pregunta: ¿Aprovecha Ourense el tirón de la Alta Velocidad? Siendo la pregunta clara, concisa y rotunda, las respuestas son de todo tipo y pelaje; desde el recordatorio de “que teníamos que prepararnos”, a la “reivindicación de una intermodal, no un apeadero (antes pendello)”, a la “carencia dunha estratexia turística”, “foco de inseguridade”, “problema político”, etc. Y nadie pronunció algo que, desde aquel lejano 2011, continúo manifestando en mis conversaciones, cuando procede: Un Hotel-Balneario-Termal en la ciudad. Si la boca se nos llena hablando de termalismo y sus beneficios para la salud y el bienestar, ¿cómo no disponemos del mejor Hotel-Balneario, de modo qué saliendo de la Estación Empalme el viajero pueda disfrutar, en minutos, de un reconfortante baño termal?, olvidando el “hola y adiós”.

El “Plan de Turismo Termal Galicia 2025-2028”, presentado en el Teatro Principal hace 2 años, sitúa a Ourense como destino de referencia en el sector turismo termal

Sí, es importante una gran estación intermodal. Y si es diseñada por el mejor arquitecto del mundo siempre servirá de atractivo para que la gente se acerque a Ourense y recrearse visualmente en la obra. Recuerdo, que cuando acudí a Berlín, una de las obras arquitectónicas más impactantes, y la recomiendo de obligada visita, es la cúpula -diseñada por N. Foster- del Reichstag, cúpula de vidrio en lo alto del edificio y debajo de dicha cúpula el Bundestag. Pero considero, que la motivación de la gente -dígase viajeros, turistas, visitantes- a Ourense no va a ser por una estación intermodal preciosa, cómoda…, aunque esté muy bien que la tengamos. Los visitantes acuden y paran en Ourense por nuestras excelencias naturales y, la mayoría, aún sin conocer Ourense, sí sabe de ellas: Ciudad monumental, patrimonio romano, termal por antonomasia, enogastronómica como la que más y tranquila… ¡Es más!, me atrevo a afirmar que, en tanto y en cuanto, no dispongamos en la ciudad de Ourense de un Hotel-Balneario-Termal, serán otras las ciudades y capitales las que nos "comerán las papas". Y no esperemos que el actual gobierno municipal lo haga, ni siquiera tire del carro, ya que no es ningún secreto si afirmo que no cree en nuestro recurso natural por antonomasia, el termal. Y si la "piscina termal das Burgas" llevó años para parchearla, ¿cuántos tardaría poner un Hotel?

El “Plan de Turismo Termal Galicia 2025-2028”, presentado en el Teatro Principal hace 2 años, sitúa a Ourense como destino de referencia en el sector turismo termal; mucho nos tiene y debe aportar en este contexto el Hotel-Balneario, significando referencia y parada de viajeros y turistas. Si creemos en el termalismo y sus bondades de “bien estar”, “sanitario”, incluso como modalidad creciente de “turismo senior”, todas las administraciones, desde la local -hoy la veo imposible-, hasta la estatal deben estar todas a una. El potencial turístico termal, reconociendo como uno de los productos turísticos más especializados y con capacidad de desestacionalizar la demanda, tiene que ser un deber. Y con ello desterrar el “hola y chao”.