El Avia-Foot-Ball-Club (1910-1914), otro casino ribadaviense

Contemporánea de La Tertulia nace en 1910 con un espíritu netamente sportive, la Sociedad de Sport y Recreo Avia- Fooot-Ball-Club auspiciada, entre otros, por los sportmans locales Alfredo Ellacuriaga y Rosendo González. Fue su primera sede el segundo piso de la casa de Constantino Rodríguez, en el nº 38 de la calle san Martín.

Su directiva estaba compuesta por Andrés Pérez, presidente; Máximo Rodríguez, secretario; Manuel Freijido, tesorero, y los vocales Alejandrino Fernández, Emilio Sánchez, Delmiro Tesouro y Secundino Taboada.

La prensa se hizo eco del entusiasmo por esta nueva agrupación de recreo que ya cuenta con 100 socios (...), informando el 15 de octubre El Ribadaviense de la apertura oficial: Se inaugura el centro de Sport y Recreo Avia Foot Ball Club, por la mañana profusión de bombas y por la tarde tocó La Lira ante el edificio de la nueva entidad, a la noche banquete en el que estuvieron invitados: el vicepresidente de la diputación sr. Gallego, el director de La Lira, Álvaro Soto y los directores de los dos periódicos locales; contó también con el presidente de La Tertulia, García Penedo, quien en nombre de esta brindó por la nueva agrupación y le ofreció todo el apoyo que pudieran prestarle.

El socio Pablo Fernández fue el encargado de iniciar los brindis con unas redondillas que fueron muy celebradas, también habló Paco Lago, capitán del primer equipo de foot ball local. Tratando de emular a la culta Tertulia, la entusiasta directiva solicita en 1910 al Ministerio de Instrucción una biblioteca para el centro, demanda que fue pronto atendida merced a las diligencias del diputado Merelles. Al año siguiente inicia las gestiones para la adquisición de una mesa de billar, y se compra un piano cuya presencia en el elegante salón era reclamada por los socios. La llegada del instrumento fue celebrada con bombas en la calle y con un animado baile para dar a conocer el magnífico piano, regocijos que se hicieron coincidir con las fiestas de san Pedro Mártir.

El carnaval de 1911 fue muy celebrado, y con motivo de la visita de la murga carballinesa Los Japoneses, hubo bailes el domingo, que comenzaron después de la función de teatro, y el martes, resultando ambos muy movidos.

Tratando de emular a la culta Tertulia, la entusiasta directiva solicita en 1910 al Ministerio de Instrucción una biblioteca para el centro, demanda que fue pronto atendida

En 1912 el baile de Año Nuevo estuvo sumamente concurrido y animado, y el periódico Noticiero del Avia escribía: las gráciles ribadavienses lucían magníficas toilettes que realzaban sus naturales encantos y daban aspecto mágico al salón... Hubo rifas y regalos y la blusa de seda correspondió al nº 13 que poseía Gemelina Tesouro.

En junio de ese año se traslada desde su ubicación original en la calle san Martín, a un nuevo edificio. Desde la prensa local se invitaba a sus nuevos salones (...) en la casa de La Estrella, primer piso, en la calle Progreso, que se inaugurarán con un baile que como todos los suyos resultará espléndido, concurridísimo y lucido. El mobiliario todo nuevo, y el baile amenizado por un cuarteto de Orense donde las jóvenes serán obsequiadas con carnets elegantísimos. Sabemos por reseñas posteriores que dicho baile resulto concurridísimo y terminó ¡a las 5 de la mañana! y desde los semanarios ribadavienses felicitaron a la entusiasta y digna directiva que está en vías de colocar al Avia - Fooot-Ball-Club a la altura de las sociedades mejor montadas de toda Galicia.

A finales de agosto, y como preludio a las fiestas patronales, la directiva contrató a un terceto de Vigo (...) que ofreció un concierto de música clásica que encandiló a los asistentes.

Los carnavales de 1913 fueron memorables, el domingo se obsequió con unos pendientes de oro a la máscara mejor disfrazada, y en el apartado infantil se repartieron cajas de bombones a los liliputienses asistentes, también se organizó un concurso para la Parejita que mejor baile la muiñeira.

Sin embargo, pese al título de la entidad, eran mínimas las actividades estrictamente deportivas de la agrupación de Sport y Recreo, primándose la realización de bailes, asaltos, conciertos de cámara, reuniones de confianza, y conferencias. Lo que llevó a que un grupo de socios, entusiasta del balón-pie, solicitase a la directiva presidida ahora por Camilo Vázquez, que se les habilite un campo para practicar, pues el estado del círculo es próspero y desahogado.

A comienzos de 1914 y en medio de rumores de clausura, se estrena directiva presidida por Antonio Buján. Pero en abril El Correo de Galicia anuncia el nombramiento de una comisión liquidadora compuesta por la Directiva y los socios de número. Tras dos años escasos en la sede del edificio La Estrella, se liquida la sociedad y El Tea, junto a la noticia de su disolución, informa: En breve se inaugurará otra con el mismo carácter y en el mismo sitio..... A los pocos días un grupo de miembros del extinguido Avia-Foot-Ball-Club, se reunió para constituir una nueva agrupación. Sus fundadores fueron Jesús Pousa Rodríguez, Rogelio Domínguez Lorenzo y Alejandro Fernández Suárez, escogiendo a Manuel Freijido Davila como su primer presidente. En medio del escepticismo general que le auguraba una vida breve, se presentó en sociedad en el mismo local el 25 de abril de 1914, y como homenaje a aquella sociedad sportive, que no practicaba el sport, se llama desde entonces y a lo largo de sus 112 años: Club Artístico.