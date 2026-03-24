En los últimos días, el término “la banda de los cristos” ha vuelto a colarse en la conversación pública a raíz de informaciones publicadas sobre una serie de robos en cementerios e iglesias de la provincia. Bajo esa denominación, casi cinematográfica, se sugiere la existencia de grupos organizados que operan con cierta planificación. Sin embargo, un análisis más detenido de estos hechos invita a rebajar esa percepción y a situar el fenómeno en un terreno mucho más cercano a la delincuencia de baja intensidad que a estructuras criminales complejas.

En realidad, los indicios apuntan a que, lejos de sofisticadas organizaciones, estamos ante autores de escasa entidad, cuya actividad delictiva presenta incluso una dudosa rentabilidad. Resulta llamativo que, en muchos casos, el coste del desplazamiento, el combustible, el tiempo y el riesgo asumido puedan superar el valor económico del material sustraído. El cobre, si bien tiene salida en determinados mercados, no siempre compensa el esfuerzo invertido, especialmente cuando se trata de pequeñas cantidades extraídas de elementos ornamentales o instalaciones antiguas.

Este patrón no es nuevo. Forma parte de una delincuencia habitual que, en numerosas ocasiones, actúa de manera impulsiva y poco racional. Basta observar otros delitos similares, como roturas de cristales en vehículos o accesos a viviendas que, tras provocar daños evidentes, apenas reportan botín alguno. Se trata de conductas que generan una importante sensación de inseguridad en la ciudadanía, pero cuyo beneficio real para los autores es, en muchos casos, mínimo o incluso inexistente.

Pero detrás de esta problemática delictiva suele haber un factor que no puede ignorarse: la adicción a las drogas. En muchos de estos casos, no estamos únicamente ante delincuentes oportunistas, sino ante personas atrapadas en dinámicas de dependencia que condicionan su conducta. La necesidad inmediata de consumo empuja a cometer delitos de escaso rendimiento económico, sin planificación ni cálculo real de consecuencias. A ello se suma la reincidencia, que se convierte en un rasgo habitual, con detenciones repetidas, entradas y salidas del sistema judicial y penitenciario y una incapacidad estructural para romper ese ciclo.

Esta realidad obliga a replantear el enfoque. Más allá de la respuesta policial o judicial, que resulta necesaria pero insuficiente, el problema tiene una raíz profundamente social y sanitaria. En muchos casos, se trata de personas enfermas, con problemas de adicción y, en ocasiones, con trastornos mentales asociados derivados de años de consumo y exclusión. Por ello, cobra sentido abrir el debate sobre la necesidad de medidas más orientadas a la rehabilitación efectiva, incluyendo la posibilidad de internamientos en centros de deshabituación y tratamiento de salud mental cuando concurran las condiciones adecuadas y siempre bajo las garantías legales correspondientes.

Desde esta perspectiva, la intervención no debería limitarse al castigo, sino orientarse a la recuperación. Romper la espiral de reincidencia pasa por actuar sobre la causa, no solo sobre la consecuencia. De lo contrario, el sistema seguirá girando sobre sí mismo, sin ofrecer soluciones duraderas ni para las personas afectadas ni para la sociedad.

En paralelo, el enfoque preventivo sigue siendo clave. En el caso de iglesias y cementerios, espacios que por su naturaleza suelen presentar menor vigilancia, sería recomendable estudiar la implantación de sistemas básicos de seguridad, especialmente en aquellos recintos que albergan elementos de mayor valor patrimonial o económico. La disuasión sigue siendo, en estos contextos, una de las herramientas más efectivas.

A ello debe sumarse un refuerzo de la colaboración ciudadana. La detección temprana de movimientos sospechosos, vehículos inusuales o comportamientos fuera de lo común puede marcar la diferencia. En entornos rurales o semi-urbanos, donde el conocimiento entre vecinos sigue siendo un activo, esta cooperación resulta especialmente valiosa.

No obstante, cualquier estrategia preventiva debe ir acompañada de una reflexión más amplia sobre la estructura de los recursos de seguridad en la provincia. Ourense cuenta con una red de aproximadamente 35 puestos de la Guardia Civil, cuya distribución responde en muchos casos a criterios históricos. En este sentido, se abre un debate relevante: si resulta más eficaz mantener esta dispersión o avanzar hacia una reorganización que permita concentrar efectivos en unidades de mayor tamaño y capacidad operativa.

Las asociaciones profesionales del Cuerpo hermano vienen planteando, desde hace tiempo, la necesidad de adaptar el modelo a las realidades actuales. La unificación de puestos podría traducirse en una mayor disponibilidad de patrullas, mejores tiempos de respuesta y una presencia más efectiva en el territorio. Por el contrario, el mantenimiento del modelo actual garantiza proximidad, pero puede limitar la capacidad de actuación ante incidentes que requieren una intervención más coordinada.

En definitiva, la llamada “banda de los cristos” es, más que una organización estructurada, el reflejo de una problemática cotidiana que combina pequeños delitos, baja rentabilidad y un impacto social desproporcionado. Frente a ello, la respuesta no pasa tanto por la alarma como por la prevención, la coordinación, la colaboración y una adecuada planificación de los recursos de seguridad, sin olvidar que, en muchos casos, la solución real exige mirar más allá del delito y atender a las causas profundas que lo originan.