Barrabás ou Xesús

USOS Y COSTUMBRES DEL VERANO
El mercadillo hippie
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Pero todos eles gritaron a unha dicindo:
- Fóra con este e sóltanos a Barrabás!”
(Lucas 23:18)
Bastantes películas sobre o arresto e crucifixión de Jesús, escenifican os textos dos evanxeos onde toda unha multitude de xudeus pediron con berros a Pilatos que soltase a un sedicioso, homicida e ladrón como Barrabás. Pola contra, ata tres veces reiteráronlle a voces que ordenase crucificar ao que “non cometera delito algún”, e que para os cristiáns é o “Salvador e Luz da humanidade”.
A gran maioría dos xudeus contemporáneos a Xesús, desexaban a un líder político e militar que lles liberase da opresión romana, restaurase o reino terreal e trouxese xustiza. Só uns poucos deixaron que o evanxeo de Cristo transformase as súas vidas. Hoxe en día, independentemente da maior ou menor cantidade de problemas, moitas persoas prefiren seguir a quen supostamente lles melloren a súa calidade de vida, no canto de arrepentirse e confiar no Único que pode darnos vida eterna.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
USOS Y COSTUMBRES DEL VERANO
El mercadillo hippie
LEMBRANZAS
Ourense no tempo: álbum de verano | Muebles Zalama, comercio cercano
CLAVE GALICIA
Prohibido por eclipse
O AFIADOR
Un día haberá autobuses
Lo último
DOCE AFECTADOS EN UN GARAJE
Aluvión de denuncias por robos en coches en A Ponte
ASESINÓ A SU ABUELO
Un tiroteo escolar en Tailandia deja al menos 6 muertos y 15 heridos