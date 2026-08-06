Fernando González

Fernando González

Barrabás ou Xesús

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 07 ago 2026 - 00:40
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Pero todos eles gritaron a unha dicindo:

- Fóra con este e sóltanos a Barrabás!”

(Lucas 23:18)

Bastantes películas sobre o arresto e crucifixión de Jesús, escenifican os textos dos evanxeos onde toda unha multitude de xudeus pediron con berros a Pilatos que soltase a un sedicioso, homicida e ladrón como Barrabás. Pola contra, ata tres veces reiteráronlle a voces que ordenase crucificar ao que “non cometera delito algún”, e que para os cristiáns é o “Salvador e Luz da humanidade”.

A gran maioría dos xudeus contemporáneos a Xesús, desexaban a un líder político e militar que lles liberase da opresión romana, restaurase o reino terreal e trouxese xustiza. Só uns poucos deixaron que o evanxeo de Cristo transformase as súas vidas. Hoxe en día, independentemente da maior ou menor cantidade de problemas, moitas persoas prefiren seguir a quen supostamente lles melloren a súa calidade de vida, no canto de arrepentirse e confiar no Único que pode darnos vida eterna.

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