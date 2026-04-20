La dimensión internacional del Estado de Derecho

La fuerza del Estado de Derecho, como consecuencia de su surgimiento en Francia, Inglaterra, y, sobre todo en Alemania, se plasmó en una serie de acuerdos y tratados internacionales firmados prácticamente hasta el inicio de la primera guerra mundial que dan una idea de la situación del Estado en Derecho en el viejo continente. Entre ellos destacan: la Conferencia de Paz de La Haya de 1899 y 1907, los Convenios de La Haya sobre Derecho Internacional privado de 1893, 1894, 1900 y 1904, el Acuerdo de La Haya sobre procedimiento civil de 1896 y 1905, los Acuerdos contra el tráfico de niñas y mujeres, el Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial de 1833, el Convenio de Berna sobre la proteccion de la propiedad artística y literaria de 1886, la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores de 1900 fundada en París y la International Labour Organisation de 1919.

Todos estos instrumentos muestran hasta qué punto la Europa de entonces confiaba en el Derecho para resolver conflictos, y hoy vuelve a ser necesario que el Derecho recupere su papel en el ámbito internacional

Todos estos instrumentos ponen de relieve hasta qué punto la Europa de entonces confiaba en el Derecho para resolver las disputas y controversias propiciando también la proyección internacional del Estado de Derecho. Hoy, de nuevo, precisamos que el Derecho vuelva a campear en el plano internacional.