Borrasca… según para quién

La borrasca Ingrid, que hizo de las suyas durante todo el fin de semana en el norte de la península, se cebó especialmente con Ourense. Buena parte de la provincia se tiñó de blanco y cuando esto sucede es sinónimo de caos en los transportes y comunicaciones. El deporte no ha sido ajeno y la Federación Gallega de Fútbol fue una de las primeras en actuar, suspendiendo toda la jornada que se disputaba el sábado. Hasta aquí, perfecto, pues estaba claro que evitar desplazamientos con las redes viarias en una situación tan complicada era lógico. Más llamativo es que en el Pazo Paco Paz no se disputara el partido entre el Sala Ourense y el Cidade de Narón de la Tercera División de futsal masculino y a un par de kilómetros, en el Pavillón dos Remedios, si se jugase el duelo entre el Cidade de Ourense Ontime y el Melilla de la Primera División de fútbol sala femenino. Es solo un ejemplo, hubo más.

Curioso que el nivel de la categoría marque en un estado de alerta meteorológica si un partido se disputa o no. La seguridad debe ser la misma para un deportista de Primera División que para otro de Tercera. Las redes de transporte son las mismas. Ni que la Primera División femenina de futsal fuera profesional. O la Superliga 2 Femenina de voleibol. El Leganés debía jugar el sábado en O Pompeo ante el Voleyourense y se negó a viajar. A ver qué dice el Comité de Competición. Habrá lío decida lo que decida.