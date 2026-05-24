El conjunto termal de As Burgas, sus manantiales y su solar constituyen un elemento único y representativo directamente relacionado con los orígenes de la ciudad de Ourense, pues ellas mismas conformaron su núcleo habitacional originario".De esta forma el Boletín Oficial del Estado del 13 de abril del 2007 hacía público entre las páginas 16.425 y 16.428 un decreto del 8 de febrero del mismo año "por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico, el conjunto de fuentes termales de As Burgas y su entorno delimitado". En el texto se alude, entre otros elementos a preservar, a "la Casa de Baños de Outeiro en la calle Baixada de Outeiro nº 6". Les supongo enterados de que la antigua instalación termal ha sucumbido a las llamas y la crueldad del olvido.

Audio Perdón por la molestia | Qué buen aspecto tenía la abuela Your browser does not support the audio element.

El pasado fin de semana se ofició la esquela informativa del óbito. En el cortejo iban los recuerdos a vetustas costumbres balnearias, un nuevo obituario a la sensibilidad y legado del arquitecto Vázquez-Gulías y poco más. El tratamiento periodístico ha tenido el habitual efecto supernova: un explosivo titular, un recordatorio de lo perdido y ya la inmediata visita al archivo a recoger fotos de lo que era aquello en época de esplendor. Todos hemos dejado por el camino seres muy queridos y en días nostálgicos abrimos el álbum de fotos para recordar la dulce expresión de la abuela. Pasadas 48 horas, poco más se supo del incendio, hizo la mudanza al álbum. Estaba (y están sus restos) en zona protegida del BIC, igual que la vieja cárcel, asentada sobre un torrente termal que mana sin aprovechamiento. Ni el Concello, propietario de la instalación, mantiene en buen uso lo que le obliga su propia normativa. También debe protegerse todo el entorno de As Burgas, de aspecto mejorable, o casi todos los espacios aledaños, aquejados de la misma abulia. El decreto del BIC explicaba que "era conveniente adoptar las medidas necesarias para la recuperación de este ámbito profundamente ligado a la historia y a la identidad propia de los ourensanos". Pero no se hace, como tampoco se garantiza que otras edificaciones corran la misma suerte que los Baños de Outeiro. Luego iremos al álbum a ver sus fotos como quien recuerda la sonrisa de la abuela.

Como el escenario de A Esmorga

Cando paramos de correr, aló pola Praza do Correxidor, escoitáronse no reloxo da catedral as badaladas de medianoite". Cibrán, Bocas y Milhomes, personajes de A Esmorga de Eduardo Blanco Amor, hicieron de las suyas por la zona antigua de la ciudad.

Como nadie lo remedia la ciudad pierde esencia histórica y renuncia a ser la custodia de ese valioso grial

Algunos sórdidos pasajes de la novela parece como si reviviesen en alguna de sus calles actuales. La cuna de la Auria de Blanco Amor se parece a los escenarios de las películas de vaqueros, por delante fachada, por detrás el desierto. Se pisotea sin sonrojo el legado recibido y los brazos para sostenerlo pierden vigor. Hubo notables esfuerzos como el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de 1996, pero el prospecto de esa medicina ya salió del Vademecum. Se está haciendo algo de fisioterapia, pero poco más. En el año 2001 se aprobó el Plan Urban, dotado con fondos europeos, más de 4,5 millones, además de los aportados por la iniciativa privada. Poca renta más desde entonces. La Región recordaba en portada que en la zona se constata "cero inversión, cada vez más ruinas y sin plan de rehabilitación". Constan actuaciones singulares en la parte chic del casco histórico gracias a la iniciativa privada, que no pública, que sigue hacia adelante pese a la molicie del Concello. Uno de los empresarios que se está gastando una pasta en el lugar me dijo hace días que "a los de Urbanismo del Concello no les pido que me ayuden, me conformo con que no estorben". Si nadie lo remedia estamos abocados a abjurar de nuestro pasado, a dejar de ser custodios de ese grial.

La actualidad se empeña en airear a diario sonoros casos de corrupción, bien tolerada ya

Cada vez son menos las voces que claman por ese respeto, mayor el conformismo de hacer de esa parte de la ciudad un rincón fotográfico de nuestros recuerdos o unos cuantos pasajes de los Cibrán, Bocas y Milhomes. Que los hay.

Una ciudad en jaque mate

El gran maestro del ajedrez Garri Kasparov dijo que "si usted toma la decisión de luchar por el futuro de su propio país, debe considerar todas las consecuencias". En el tablero de la ciudad de nuevo hay jaque mate. El viernes hubo pleno del Concello del que se desprenden varias conclusiones. Omito los detalles de la información puntual, a su disposición en web y papel, para quedarme por un lado con la finísima estrategia del PSOE y con el plazo de un mes para que la oposición pueda desalojar a Jácome de la alcaldía mediante una moción de censura. Los socialistas están contagiados de ese arrastrar de pies con los grilletes en los tobillos por sus casos más oscuros que dejan su futuro del color del betún. Una eventual moción de censura es improbable porque los firmantes viven en las antípodas ideológicas y se mantienen al margen de las urgencias de la capital. Lo ocurrido en el pleno de los presupuestos municipales es un nuevo ejercicio de tacticismo, una partida de ajedrez con los intereses de una ciudad que sufre jaque mate. La actualidad municipal deja a diario delirantes situaciones que emanan de una institución desnortada, incapaz de resolver problemas y tomar decisiones cabales. Aquí nadie hace caso a Kasparov, nadie lucha por el futuro de la ciudad asumiendo todas las consecuencias. Más bien hacen suya otra de sus frases: "Nadie gana una partida abandonándola". Ni siquiera hace tablas.

Cámara de Comercio en Ourense. | La Región

Mira tú | La cámara que se fue entre las telarañas Mira tú como la tecnología mantiene vivos los colores de esta foto, que el tiempo debería volverla de color sepia. Mira tú como ni se musealizan los recuerdos del Ourense de los empresarios termitas, que con avidez redujeron a astillas la extinta Cámara de Comercio. Mira tú que se acaban de cumplir siete años del cierre de la entidad y esta foto es justamente del 3 de mayo de 2019, el de su cierre, cuando el brillo de la sala y el resto del mobiliario empezaba a perder la batalla a las telarañas. Mira tú como llevados de impulsos de unos cuantos chimpaos, entre los que estaba algún melancólico empresario, una poco convencida Diputación y una menesterosa Xunta, anunciaban en octubre del 2022 maniobras de resucitación que no cambiaron la cérea tez del cadáver. Mira tú como Ourense, una vez más, se reconoce en lo que deja ir o no recupera, no en lo que construye. Mira tú que hay un nuevo intento, aunque lábil, de reivindicar la Cámara que igual cuaja estos días. Mira tú.