Calígula, ¿Psicópata?

Qué diríamos si la ciencia resucitara a Calígula para que dirigiera el destino de la humanidad? Cuatro personajes de relevancia histórica valoran el comportamiento del emperador romano del siglo I y lo comparan con el emperador norteamericano en el siglo XXI. Para ello se dirigen en un cayuco a la isla de Sentinel del Norte, situada en el golfo de Bengala. Durante el trayecto escuchan la trayectoria del hijo del general Germánico, que gobernó Roma entre los años 37 y 41. Es recordado por su crueldad pese a un comienzo muy prometedor, pero una “oscura” enfermedad lo trasformó en un sádico asesino.

Declaración de Homero el poeta ciego: “En mis escritos he dejado muy claro el daño que las guerras provocan en la convivencia de los pueblos. Troya fue destruida y sus habitantes aniquilados. La causa fue el ardiente amor que Paris, hijo de Priamo, sintió por la mujer de Menelao, rey de Esparta, entonces se desconocía el petróleo. En Batracomiomaquía trato de enmendar el comportamiento humano y lo generalizo en la “lucha de ranas contra ratones”. Donald Trump no es Menelao, más bien es una rata asquerosa y Netanyahu es una apestosa mofeta y nunca un émulo de Ulises. Homero propone que se les destine a Sentinel. Ambos son peores que Calígula.

El segundo en hablar fue Gabo. La brevedad de su exposición fue aclamada por sus compañeros de viaje: se remitió a recordar el discurso que hizo en la entrega del premio Nobel, titulado “El cataclismo de Damocles” (cortesano de Siracusa adulador de Dionisio) que comienza: “Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto… y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo…”. Para García Márquez, Calígula es un santo comparado con la maldad ontológica de Trump y Netanyahu.

Aun a riesgo de equivocarnos, seres del perfil de Donald Trump y Benjamín Netanyahu solo podrían mantenerse en el biotopo de la Isla de Sentinel

A continuación, tomó la palabra la filósofa Hanna Arent. Esta extraordinaria mujer reitera su compromiso con la ética y denuncia la hipocresía de los regímenes totalitarios, destacando el concepto de “la banalidad del mal”, reforzado por la falta de espíritu crítico de los ciudadanos, con la consiguiente obediencia ciega y una malsana mediocridad. Para ella Netanyahu y Trump no son monstruos, son sencillamente enfermos mentales, psicópatas con mentalidad criminal, que han alcanzado el poder omnímodo con el apoyo del capitalismo salvaje y de fanáticos religiosos de los movimientos cristianos evangélicos blancos. Como individuo aislado, Calígula puede resultar más peligroso, pero mucho más lo son los histriónicos robots del capitalismo, entre los que Trump destaca por su repugnancia.

Después de hablar Hanna Arent, lo hizo el Evangelista San Mateo. Para él existe un conflicto ético estructural entre Jesús y los movimientos religiosos citados por Hanna Arent -los controladores del Sanedrín en la antigüedad, el Gobierno de Netanyahu en la actualidad-. Esta confrontación no solo es doctrinal, es la batalla entre la ética y la moralidad hipócrita de los defensores de las verdades absolutas, que justifican la violencia y la muerte, aunque Trump lo llame petróleo y Netanyahu promesas de Yahvé.

Aun a riesgo de equivocarnos, seres del perfil de Donald Trump y Benjamín Netanyahu solo podrían mantenerse en el biotopo de la Isla de Sentinel. Aunque el lugar más apropiado para su biocenosis cósmica sea la Luna, así lo podrían atestiguar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.