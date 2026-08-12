El calor enloquece

Mientras los incendios siguen arrasando de norte a sur, los menores que llegaron a Ceuta vagan por las calles de la ciudad y sigue sin explicarse qué desencadenó la avalancha, el eclipse es el “interés nacional”. Seguramente el calor, producto del cambio climático digan lo que digan, nos esta haciendo enloquecer. Europa sé asfixia y se agosta, los ríos pierden el caudal y en las presas vuelven a surgir los pueblos fantasmas que se trago el agua.

Pero todo esto no justifica la violencia machista que está haciendo saltar por los aires los tremendos datos del número de mujeres asesinadas por sus parejas. El Gobierno no sabe si va o viene con la supuesta devolución de los miles de migrantes que cruzaron a Ceuta. El PP cita a tres ministros en el Senado y solo la de Defensa dice que va a acudir, siendo desmentida por Moncloa de inmediato.

Una vez más son los ciudadanos quienes recuperan vidas de los escombros

Y que decir de la política internacional en estos días abrasadores... el nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, no sabe cómo gestionar las secuelas de un terremoto que le dio la bienvenida tras su toma de posesión. Una vez más son los ciudadanos quienes recuperan vidas de los escombros.

También resulta dificil de calificar la “huida” de un presidente norteamericano de la cumbre de la OTAN en Turquía, metido en un contenedor de caterings por una supuesta amenaza iraní, en esa guerra que iba a acabar en tres semanas y todavía sigue. El mismo Trump que sigue negando el cambio climático y que ahora pretende reducir las dosis de vacunas para los niños porque, a pesar de su ignorancia científica, es un ardiente antivacunas.

Y para evadirnos de esta realidad hostil, y tratar de no pensar en este calor infernal que ha venido para quedarse y ha convertido al Cantábrico en el destino soñado, con el riesgo de que se convierta en el nuevo Benidorm, que mejor que el eclipse. Durante toda la semana los medios de comunicación han venido informando, ayudados por la Aemet, de cualquier cambio atmosférico que pudiera dificultar la visión. Deseo que lo hayan disfrutado y que durante ese breve espacio de tiempo se hayan olvidado del enloquecimiento por el calor.