Suenan tambores de elecciones. En los últimos meses, Extremadura, Aragón y Castilla y León han votado, y los resultados muestran una tendencia claramente distinta al Ejecutivo nacional.

¿Llegará un nuevo Gobierno en Madrid en sintonía con estas autonomías? Nada nuevo bajo el sol: hoy me pongo yo, mañana te quitas tú, mientras la ciudadanía asiste desamparada al drama social, económico y de futuro. Los candidatos repiten su erre que erre programático, sin tender puentes a sus rivales.

Estamos atrapados en un círculo vicioso donde nadie altera una coma del guion establecido. Renovaremos el Parlamento, tendremos nuevos ejecutivos... para seguir igual o peor. Nadie contempla un Gobierno de coalición amplia, donde todas las fuerzas cedan en sus programas para forjar un futuro viable para los habitantes de este Estado.

La tozudez partidista —poner candidatos que obedezcan a rajatabla las directrices del aparato— recuerda a las guerras exteriores: todo por ver quién vence. ¿Y la memoria histórica? Aquel consenso para crear la Constitución parece un sueño lejano. Las generaciones actuales lo ven como batallas de abuelos, ignorando que sin ellas no ocuparían sus cargos.

¿No es hora de acordar, en vez de vencer?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)