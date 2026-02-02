El “Special One” está de vuelta

El río suena y eso en el entorno del Real Madrid deja claro que algo pasa. El nombre de José Mourinho ya sonó, aunque por lo bajini, las semanas previas el cese de Xabi Alonso. Algunos de los que más saben, o más a menudo hablan, del equipo blanco aseguran que el entrenador portugués es el único que de verdad le ha llenado nunca el ojo a Florentino Pérez.

Incluso dando por buenas esas informaciones costaba imaginar a Mourinho de vuelta en el banquillo del Santiago Bernabéu. No solo porque tenga equipo, si no porque en sus últimos proyectos ha tenido éxitos menores o fracasos rotundos. Y de repente…

La última jornada de la Liga de Campeones enterró de golpe el “efecto Arbeloa” y envió al Real Madrid al play off tras estar toda la temporada en el Top 8. El Santiago Bernabéu, que se había calmado con las últimas victorias, volvió a pitar con fuerza en el partido de liga ante el Rayo Vallecano y lo hizo, de nuevo, en todas las direcciones. Y en el horizonte…

La fortuna quiso que bolita del Benfica fuese el rival blanco para la eliminatoria de Champions y con ella llegará Mourinho. Primero en Lisboa y después en un campo que lo idolatra, pero también con detractores. Vendrá como rival, pero quizá sea el empujón final para darle la razón a Florentino Pérez. Pereza para unos e ilusión para otros, pero lo que es seguro es que Mourinho está de vuelta.