Hoy cumple 83 años y sigue siendo casi tan guapa como cuando tenía 30. Nació en París en plena ocupación alemana.

Elegante, bella, y con gélida presencia, Catherine Deneuve fue musa de directores como Buñuel, Polanski o Truffaut. Con una brillante carrera cinematográfica en Francia, no llegó a triunfar de manera destacada en Hollywood, principalmente por intervenir en películas que no tuvieron mucha repercusión.

Su vida amorosa fue siempre muy agitada. Aunque solamente se casó una vez, vivió sonados romances con Marcello Mastroianni y Roger Vadim, de los que nacieron una hija y un hijo respectivamente.

De su filmografía europea cabe destacar “Repulsión” (1965) de Polanski, “Belle de Jour” (1967) y “Tristana” (1970) ambas dirigidas por Luis Buñuel., quien llego a decir de ella: “Es bella como la muerte, seductora como el pecado y fría como la virtud”.

En los años 90 su talento como intérprete comenzó a ser valorado en su justa medida ya que, como suele ocurrir en estos casos, Catherine siempre había sido admirada por su sugerente físico más que por sus cualidades como actriz.

No cabe ninguna duda de que es una de las actrices más fascinantes surgidas en el cine europeo en la segunda mitad del siglo XX.

Propina | París bien vale una misa

El origen de esta frase se remonta a finales del siglo XVI, cuando Francia se hallaba inmersa en las llamadas Guerras de Religión.

En esa época, tres aspirantes se disputaban el trono francés.

Tras las muertes de sus oponentes, Enrique III de Navarra se proclamó rey francés. Sin embargo, dado que era protestante, su poder no era reconocido por el papa ni por el español Felipe II, que, además, aspiraba a casar a su hija Isabel Clara Eugenia con el monarca del país vecino, siempre que este renunciara al protestantismo.

En vista de que su poder era más bien nulo, Enrique pronunció la famosa frase “París bien vale una misa”, antes de convertirse al catolicismo y pasar a la historia como el primer rey borbón francés, con el nombre de Enrique IV.