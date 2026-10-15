Ceuta y melilla, reconfortadas por la visita real

Ceuta está pasando las semanas más amargas de su historia, historia siempre española por muy insistente que sea la reivindicación marroquí. Ceuta y Melilla eran españolas desde antes incluso de que existiera Marruecos como tal.

Ha vivido la ocupación del 30 y 31 de julio con preocupación infinita, agravada porque el Gobierno de Sánchez no estuvo a la altura en la respuesta: ni se vio una mínima sensibilidad hacia la inconmensurable tragedia humana y humanitaria que sufrió la población ceutí. ni reaccionó políticamente ante la envergadura de la invasión. El sanchismo incluso tuvo la desfachatez, un día y otro y otro, de agradecer a Marruecos su colaboración. Ceuta sentía miedo y desprotección ante la invasión; . Melilla, miedo y desprotección ante la posibilidad, por no decir certeza, de que también podía ser invadida.

Los reyes llevaron a Ceuta y Melilla consuelo, abrazos

Los reyes llevaron a Ceuta y Melilla consuelo, abrazos. Con discursos nítidos de apoyo a su españolidad. Porque se trata de plazas con ciudadanos de cuatro religiones diferentes, pero todos ellos españoles, como demostraron con sus gritos y sus palabras a los reyes.

El Gobierno, que puso chinitas a la visita real aunque presumen de lo contrario, de nuevo faltó al respeto al rey al no trasladar de inmediato, como procedía -por jefe de Estado y por máxima autoridad militar- la información de que tres buques de guerra marroquíes habían entrado en aguas territoriales ceutíes al poco de producirse la entrada de los ochenta mil marroquíes y subsaharianos a finales de julio. La información llegó al rey varios días más tarde, y solo ahora, cuando un periodista de El País especializado en Defensa publicó el lunes la violación de las aguas ceutíes, se comprende la reunión que mantuvo el rey a principios de septiembre con altos cargos militares. La información era suficientemente preocupante como para ser convocados junto a la ministra Robles.

La visita de los reyes a Ceuta y Melillla se considera ya histórica, porque lo es. Han demostrado que les importa España y los ciudadanos de España, con palabras del rey inequívocas, valientes. Resonaron más en Ceuta y Melilla porque eran todo un ejemplo de un apoyo incuestionable a dos ciudades -sobre todo Ceuta estos días- que necesitaban muestras de afecto con las que compensar la falta de empatía de la mayoría de los miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza.

Las palabras de la portavoz Elma Sáiz, restando importancia a la invasión de tres buques de guerra -un hecho puntual, repitió sin que se le moviera un músculo de la cara- ha sido una de las declaraciones que formarán parte de la peor antología sanchista. No consideran relevante que tres fragatas de Marruecos - un país que en el mejor de los casos se cruzó de brazos ante la invasión de Ceuta y, en el peor promovió esa invasión- no respeten las aguas territoriales de otro país.

Ha finalizado la visita de los reyes a Ceuta y Melilla. Sus ciudadanos han quedado reconfortados, al menos don Felipe y doña Letizia no les han dejado de lado.