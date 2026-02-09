El desfibrilador como el extintor (cardioprotección)
Chuvias, memorias, e perspectiva
RECUNCHO HEBDOMADARIO
Pois é certo que leva chovido. E segue. E, polo que parece, seguirá. Este mesmo periódico dicía o sábado que o que levamos de ano é o máis chuvioso do século. Será. E mesmo pode que de varios séculos. Pero... Sempre hai un pero para todo, incluso para o tempo climatolóxico.
Chover, chove moito; porén, as crecidas de ríos como o Arnoia ó seu paso por Baños de Molgas aínda non alcanzan as dimensións dalgunhas que eu recordo. Segundo as imaxes que vin nas redes sociais, tanto os vestiarios como o bar da piscina aínda non están cubertos por completo. E iso que eu coñezo alagamentos nos que non se vía ningunha edificación do parque Ansuíña.
Lembro, por exemplo, unha riada de comezos dos anos sesenta, cando ía á escola de don Graciliano, na que á ponte nova só lle quedaban tres chanzos da escaleira que sobe desde a Ansuíña para que a auga bicase a propia estrada principal. Nas imaxes actuais vese que o nivel anda polo descansillo desa escaleira, deixando aínda á vista, como mínimo, uns dez chanzos.
É certo que máis vale previr que curar; o problema é que ás veces prevemos con demasiada lixeireza.
As redes sociais teñen boa parte de culpa de que a percepción das chuvias se descontextualice. Empeza a chover e xa semella que asoma o diluvio universal. Fotos por aquí, vídeos por alá e a sensación xeral é de asolagamento inminente. Cheguei a ver un vídeo do río dos Muíños (ex Barbañica) no que se advertía do perigo do ímpeto que levaba, de que tumba e dálle. Confeso que quedei algo abraiado, porque ese “río” é máis ben unha caldeira, como a dos Lamas ou a das Lamas, en Baños de Molgas; e, como acabo de escribir, sempre lles chamamos simplemente caldeiras, non ríos.
Co asunto das alertas, tamén nos volvemos un chisco mexeriqueiros. É certo que máis vale previr que curar; o problema é que ás veces prevemos con demasiada lixeireza. Non obstante, mellor así: cando pasa algo -mesmo se é un accidente fortuíto ou provocado pola natureza-, a xente revólvese con carraxe e axiña busca culpables.
Así é que vale: un regato convértese no Amazonas, a neve no pico da serra de San Mamede forma un alude como os do Everest ou do K2 e as xeadas fan máis dano ca o frío da Antártida.
Agora só falta que a retranca se me volva en contra e que non pare de chover nunca, por moito que o refrán diga que nunca choveu que non escampara. Polo de agora, segue chovendo. E seguirá.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Mercado y solidaridad
RECUNCHO HEBDOMADARIO
Chuvias, memorias, e perspectiva
Ourense necesita: suelo, viviendas y PXOM
Lo último