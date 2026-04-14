Cien mil rayas en un día flojo en Galicia

El consumo de cocaína en Galicia sigue como un tiro, en línea con la media estatal y por encima de la europea. Entre 1,8 y 3,7 miligramos diarios por gallego, señala un estudio encargado por las consellerías de Sanidade y Medio Ambiente a la Universidad de Santiago para detectar sustancias psicoactivas en las depuradoras de Ourense, Lugo, Pontevedra, Santiago y Tui que tratan las aguas residuales de 510.00 vecinos de 15 concellos.

Una raya reglamentaria suele pesar entre 50 y 100 miligramos, para poner el asunto a escala. Pero si se traslada a kilos los miligramos por gallego declarados el viernes, según las muestras recogidas a lo largo del año pasado, en Galicia se despachan entre 4,9 y 9,9 kilos de farlopa al día. Es un mercado al que no le afectan las burbujas económicas, la inflación ni sufre roturas en la cadena de suministro. Y quedan las aguas de más de dos millones de gallegos por cantar, con áreas metropolitanas como Vigo o A Coruña que podrían incrementar la estimación media.

El estudio sirve a Sanidade para entender patrones de “comportamiento social” y reforzar las “medidas de prevención”, dijo el conselleiro Antonio Gómez Caamaño en la presentación de los datos. “A cocaína é o principal problema que temos en Galicia no tema da drogadicción”, avisó. Le sigue el cannabis. El caballo ya no brinca desbocado por las calles, aunque un solo caso destroza muchas vidas, el fentanilo detectado se atribuye a uso sanitario y la cocaína “parece unha droga do lecer nocturno, con niveis máis ou menos baixos entre semana”.

Farlopa el finde, porros y cañas mientras. El menú del bar de la esquina. Hay mucha peña que no quiere dejar de ponerse, a lo sumo dejar el mercado ilegal por la receta. “Yo no le voy a echar la culpa a la vacuna”, suele bromear un amigo con empresa y trabajadores a cargo para rebajar la adicción a afición. Con casi 60 palos no piensa cambiar de costumbre ni en la residencia, si no la diña antes, pero es consecuente y no da el cante. Antonio Escohotado demostró en vena propia que el problema no es la droga, sino saber de cantidades. Beber más de 4,5 litros de agua te acaba licuando. De un kilo de coca salen 20.000 tiros de 50 miligramos. Ayer, como hoy, en Galicia se esnifaron entre cinco y diez kilos. Nadie ha sido.