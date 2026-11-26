Fracaso total de la COP31 celebrada en Antalya (Turquía), la más larga de la historia, que culminó sin un pacto final ante el rechazo de los países a firmar “un mal acuerdo”. Las claves han sido la ausencia de mención a los combustibles fósiles y la financiación climática para los países más vulnerables. El borrador final, denominado Pacto de Antalya, omitía cualquier referencia explícita a la eliminación progresiva del petróleo, el gas y el carbón. El bloqueo al texto, que fue rechazado por la UE, España, Noruega, Reino Unido, Panamá y un bloque de más de 130 países al considerar que no se tenía en cuenta la evidencia científica y el límite de 1,5º C (Acuerdo de París/COP21/2015).

Lo único positivo de este encuentro han sido un conjunto reducido de acuerdos voluntarios apoyados por algunos bloques de países

El acuerdo se cerró sin nuevos compromisos de reforzar la financiación climática y las medidas de adaptación y resiliencia en los países en desarrollo más vulnerables ante los impactos climáticos extremos. La doble presidencia de la COP31 de Turquía y Australia no sirvió de nada. Tampoco EEUU, el mayor contribuyente histórico, con Trump al frente, ha dejado un vacío evidente. Una vez más se ha demostrado la influencia del lobby de los combustibles fósiles en las negociaciones. Cómo es posible que la convocatoria de una cumbre para luchar contra el cambio climático, tenga un récord de representantes del petróleo, gas y carbón, cuyos intereses son totalmente opuestos a la salud planetaria. Sigue sin inmutarse el grupo de países árabes liderados por Arabia Saudí que impone una vez más el poder de los petrodólares por encima del futuro de la salud ambiental del planeta, y así no vamos a ninguna parte. Arabia Saudí criticó al IPCC por descartar la captura y eliminación de carbono como una tecnología a tener en cuenta. También Rusia mostró abiertamente sus cartas defendiendo los hidrocarburos como una fuente de energía necesaria, acusando a la UE de sacar dinero de la ayuda al cambio climático. Por el contrario, Panamá dio la cara contra la “mafia petrolera” y ejerció el veto al acuerdo.

Lo único positivo de este encuentro han sido un conjunto reducido de acuerdos voluntarios apoyados por algunos bloques de países, pero ni un solo compromiso unánime relevante para combatir la lucha climática, cuyos pilares fundamentales son la mitigación y la adaptación. El fracaso de Antalya nos deja tres temas pendientes de solucionar: a) no disponemos de una hoja de ruta sobre la eliminación de los combustibles fósiles; b) no se han reforzado los compromisos de adaptación para los países vulnerables más expuestos; c) un multilateralismo erosionado que deberá recomponerse de cara a la COP32 de 2027 para normalizar la situación. Estamos ante una crisis que afecta a los mecanismos multilaterales y a la cooperación internacional, un escenario nada propicio para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Teniendo en cuenta los actores implicados en un escenario como este, y que las potencias petroleras no van a plegarse nunca, está claro que con la norma actual de consenso unánime va a ser imposible avanzar, por lo que habrá que cambiar la norma y aprobar decisiones por mayoría absoluta del plenario, será la única manera de que las cumbres del clima sean operativas y eficaces.