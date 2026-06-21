Cobardes todos

En la pasada sesión de control al Gobierno el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “cobarde”’ al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque la Mesa del Congreso no había dado vía libre al debate de la moción en la que el PP y Vox con el apoyo de Junts iban a pedir al Gobierno que convocara elecciones anticipadas, en el que se iba a demostrar que el Ejecutivo carecía ya de la mayoría parlamentaria que le ha permitido mantenerse en el poder. Feijó añadía que Sánchez tenía miedo a la democracia.

El líder popular respondía con la misma moneda a las acusaciones de cobardía que había recibido después de haber emprendido una campaña para comprometer a los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes para que apoyaran la moción de censura que le convirtiera en presidente del Gobierno, y no rematar la faena. Feijóo hablaba de moción instrumental mientras pedía el tiempo suficiente para “limpiar las instituciones”. Es decir, que no iba a convocar a las urnas de forma inmediata, y en Junts también vieron esta jugada.

En este caso con el rasgado de las vestiduras que supone recurrir la decisión de la Mesa del Congreso al Tribunal Constitucional, aunque cuando decida sobre este asunto se estará en otra pantalla política.

Cobardía por cobardía cada partido no hace sino utilizar los medios que tiene a su alcance para limitar los daños que trata de inferirle su oponente. El PP afirma que no le interesa presentar una moción de censura para perderla, porque eso supone dar un balón de oxígeno a Sánchez, y la Moncloa se revuelve contra una especie de moción de censura encubierta o de la solicitud de una cuestión de confianza porque tampoco está por la labor de que quede expuesta su debilidad parlamentaria. Ambos utilizan la misma treta para atacar al contrincante y defender sus posiciones, para no mostrar que el rey está desnudo.

Si el Gobierno utiliza la Mesa del Congreso para limitar los efectos de la propuesta de PP-Vox-Junts que, de acuerdo, no habría tenido valor jurídico, pero la foto de la pantalla de votaciones habría tenido un efecto políticamente demoledor, el PP se lleva la iniciativa al Senado donde tiene la mayoría absoluta y ha convertido la Cámara Alta en su cortijo, adonde cita a cualquiera que aparezca en un informe de la UCO o de la UDEF. O sea, la misma utilización partidista de las instituciones allí donde se tiene el control de los tiempos y las iniciativas políticas. En este caso con el rasgado de las vestiduras que supone recurrir la decisión de la Mesa del Congreso al Tribunal Constitucional, aunque cuando decida sobre este asunto se estará en otra pantalla política.

Es el juego de la política con minúsculas que practican Gobierno y oposición, el de los fuegos de artificio que se desvanecen inmediatamente tras su resplandor. Para sacudirse el epíteto de pusilánime Feijóo tendría que dar el paso de la moción de censura, que resulta una presentación de cartas credenciales, aunque se pierda, y porque eleva el nivel de su liderazgo. Que Sánchez se refugie tras la Mesa del Congreso no deja de ser la visualización de su precariedad parlamentaria -aunque logre sacar adelante algunas votaciones- con Junts sin comer ni dejar comer, aliándose con quien algo tiene que ver con que se impida la vuelta de su líder, Carles Puigdemont, mientras condiciona la gobernabilidad del país obteniendo magros beneficios en el Congreso y en Cataluña, porque le viene tan mal apoyar al Gobierno como dejarlo caer. Otro gesto de cobardía revestido de pragmatismo, que es lo que hacen todos.