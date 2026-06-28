COSAS QUE NO CONVIENEN
Coger lucha por los asuntos que se nos escapan
COSAS QUE NO CONVIENEN
1 La rodilla que cruje. Toda señal de desgastamiento tiene algo de buena noticia. Nos recuerda que la vida es un proceso de derrumbe y no hay por qué resistir en nuestro viaje al desaguadero. Hagamos como los sabios: permitamos a nuestro cuerpo ser un madero y hacer de la mente ceniza.
2 El secuestro de 9 a 5. Los humanos no hemos aprendido una vida virtuosa con nosotros mismos y el resto de criaturas sensibles. 300.000 años de evolución para esta cosa de las 40 horas semanales.
3 Decir que hace calor. Y dejarse de contentarse con explicaciones absurdas, altas presiones, aire sahariano, niños y niñas. Estamos asistiendo al suicidio ecológico de la humanidad. Nuestro mundo habitable se termina. Hay que quererse mucho.
4 La fuente abandonada. Que lleva varios miles de años así, entre la maleza, habitada de ninfas y presencias divinas. Alejemos el miedo a que cementen el lugar para que vengan turistas y hagan el sendero “accesible”. El poder del agua permanecerá a pesar de la profanación.
5 El hombre antipático. Que nos odia sin conocernos y ladra al mundo porque está muerto de miedo. Su enfado es parte de la maldad ambiental a la que nos arrastra esta vida que han vuelto difícil e injusta. Ese hombre que grita soy yo mismo y también querría sonreír.
6 La basura en el bosque. No debemos arder de ira. Mejor recoger lo que podamos en el zurrón y rumiar un pensamiento amable, que alterarse invoca al tumor. Si queda mundo después de este mundo, quizá vengan al bosque almas menos ignorantes que vuelvan a saberse hermanas de árboles, aguas y rocas.
7 Esa gente de los telediarios. El ruido de la actualidad, con sus millonarios feudales, cohetes y paparruchas habla de una humanidad que sigue atrapada en una adolescencia estúpida. No hay futuro que valga sin una maduración de la conciencia.
8 El árbol que talan. Al que queríamos secretamente y saludábamos al pasar. Con su derribo se van los pájaros anidantes, se pierde la sombra y se hace el silencio mortal. Hagamos duelo breve junto al tocón y elijamos un nuevo favorito para nuestros años breves.
9 La pretendida coherencia. Es agotador sabernos en este fin del mundo presentes, concienciados y dispuestos a combatir una guerra ya perdida. Quizá recordar, como aquel poeta, que no siempre estamos vivos, siquiera durante un día entero ¿acaso quién lo está?
10 Del reloj y la prisa. Soltar toda cita y toda urgencia. Sonreír ante los emails sin contestar y dejar que la vida se desborde. Cada esquinazo a la eficiencia es un pequeño triunfo. Atendamos a las cosas minúsculas, adorables, como la abeja que se posa en la flor de la dedalera o el reflejo del sol en el café con leche. Al diablo con todo lo demás.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
COSAS QUE NO CONVIENEN
Coger lucha por los asuntos que se nos escapan
Días oscuros
Unha saia no buzón
A MESA Y MANTELES
Cunqueiro y el arte de conservar
Lo último
MIRADORES DEL CAÑÓN DEL SIL
La provincia de Ourense, a vista de pájaro
RELEVA A MARIO RODRÍGUEZ
José Antonio Blanco toma el mando del PP de Esgos