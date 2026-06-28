El “cohete” pierde fuelle

La economía española empieza a mostrar claros síntomas de agotamiento. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este viernes que el Producto Interior Bruto (PIB) moderó su avance durante el primer trimestre del año, una evolución que coincide con el duro reproche lanzado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al Gobierno por presentar una visión “maquillada” de la situación económica. El organismo fiscalizador independiente cuestiona además el gasto público descontrolado y el incumplimiento del pacto fiscal con Bruselas. El INE, entretanto, respalda parte de ese diagnóstico. La economía continúa expandiéndose, pero lo hace apoyándose prácticamente en un único motor: la demanda interna. Tanto el consumo de los hogares como la inversión concentran la mayor parte del crecimiento, mientras que el sector exterior ha dejado de desempeñar el papel que había mantenido en los últimos ejercicios y ahora resta crecimiento al conjunto de la economía.

Los expertos advierten de que un patrón de crecimiento sustentado casi exclusivamente en la demanda interna resulta difícil de mantener en el medio y largo plazo

Los expertos advierten de que un patrón de crecimiento sustentado casi exclusivamente en la demanda interna resulta difícil de mantener en el medio y largo plazo. El consumo depende de la evolución del empleo, de los salarios y del ahorro acumulado, mientras que la inversión puede resentirse si persiste la incertidumbre económica o aumentan los costes de financiación. Poco habla el Gobierno del aumento de la población, el consumo y el excesivo gasto público como motores de la economía y nada de la baja productividad, las horas trabajadas, la pérdida de poder adquisitivo y la menor competitividad de las empresas.

La AIReF recomienda al Ejecutivo ofrecer un diagnóstico más equilibrado de la situación económica y que evite presentar como estructural un crecimiento que, a su juicio, muestra signos de pérdida de equilibrio. El organismo recuerda que una economía sana requiere una contribución más diversificada de sus distintos componentes y alerta de que la debilidad del sector exterior constituye uno de los principales riesgos para la evolución del PIB en los próximos trimestres. Pedro Sánchez debería dejar de hablar del cohete y más de las cifras de pobreza, de deflactar la tarifa del IRPF, de competitividad y productividad. Un relato que se compadece más con la realidad que viven cada día hogares y empresas.