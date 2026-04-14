Colapso de Red Eléctrica Española

Hace casi un año del apagón yconviene recordar que los datos oficiales confirman que la situación no se ha corregido, viene de atrás, y está llegando a una situación crítica. Lo confirma el que muchas construcciones de edificios no pueden ser utilizadas porque no es posible suministrarle energía eléctrica. Son muchas las razones, la principal es que el 88% de los nudos carecen de capacidad, a lo que se añade el no aumento de ningún sistema para producir energía salvo las renovables. La congestión de la red comenzó en 2025 y continúa en 2026 con mayor presión. No hay mucho que decir, estamos muy próximos al 28 de abril, cuando se produjo el apagón, que por lo que se intuye de las conversaciones que se han conocido fue debido al uso excesivo de las renovables, concretamente de las fotovoltaicas o paneles solares. Según La Razón: “Ya a las 9:54 un operador de REE admitía ante la llamada de otro operador eléctrico por la caída de la subestación de El Cañaveral que había ‘oscilaciones de la red por la solar’. Un hecho que -reconocía- era ‘especialmente’ severo en Andalucía.”

Ha pasado casi un año y no se han tomado medidas, el informe sobre el apagón solo habla de variaciones fuertes en la tensión. Por otro lado, extraoficialmente se comenta que se quería “demostrar” que las energías renovables, especialmente las fotovoltaicas (paneles solares), eran suficientes para proporcionar toda la energía eléctrica necesaria. Lo ocurrido lo conocemos, como también los avisos. Se impuso, se sigue imponiendo, más la ideología que la ciencia y la tecnología. Las mejoras no se ven, seguimos con las renovables, que si consideramos lo que producen a su alrededor las descartaríamos en bastantes ocasiones. Según la NASA, con pruebas en el desierto de Arizona, las fotovoltaicas incrementan 2 grados la temperatura atmosférica a 2 kilómetros de altura. Las eólicas, por el ruido, alejan a los animales de sus lugares y producen variaciones en los vientos, lo que repercute en el movimiento de las nubes y por lo tanto pueden variar el clima. Otro problema que presentan es que no pueden proporcionar la energía de acuerdo a las necesidades, como lo hacen los procesos tradicionales.

La electrificación creciente aumenta el consumo: vehículos eléctricos, centros de datos e inteligencia artificial, bombas de calor y climatización. Si la infraestructura no se amplía al mismo ritmo, se puede producir sobrecarga del sistema.