La colorimetría

Puede parecer una tontería, pero no es así. Según los expertos en colorimetría, los colores causan diferentes impresiones sobre quién los lleva y sobre los demás. Las personas no se dan cuenta conscientemente, pero influyen en las percepciones, despiertan sentimientos y aportan mensajes para bien o para mal. Según se lleven, puede dar la impresión de orden o desorden, alegría o tristeza, bienestar o incomodidad, credibilidad o carisma. Los estudiosos del tema destacan el fenómeno de los colores y la importancia que tienen en los distintos países, culturas, y el lenguaje visual cotidiano. Por supuesto son imprescindibles en el arte, el diseño, el marketing, la decoración y el hogar.

La psicología del color, es mucho más considerable en la vida que lo que pueda parecer a simple vista

Ahora que tanto se habla de la inmortalidad humana, el azul para las culturas orientales es el que la representa, excepto para Japón que es el color de la vida normal, del día a día. Para Egipto representa la virtud. En Occidente, se asocia a la Virgen María cuyo manto es generalmente de ese color, al igual que el fondo de la bandera de la Unión Europea. Los colores definen determinados aspectos y circunstancias. Por ejemplo el verde significa vergüenza en China, y sin embargo, en la civilización occidental hace pensar en la esperanza y la ecología.

La psicología del color, es mucho más considerable en la vida que lo que pueda parecer a simple vista. La feminidad y la masculinidad pueden subrayarse y definir a través de la composición de los coloridos que se adoptan en la vestimenta y en los objetos complementarios. No hace tanto tiempo que las mujeres vestían de negro normalmente. Y como además representaba el luto, puede decirse que se pasaban la vida sin pausa alguna, con ese color. El negro es la ausencia de colores y tal vez por eso representa la tristeza, la pérdida. No obstante, el negro también es la elegancia y la sofisticación. Un traje o un vestido negro con un hilo de perlas, es ideal para vestir con vistas a cualquier acto relevante. En Japón significa el misterio y la muerte, mientras en algunos países, el blanco es precisamente es el color del luto. Pero los colores no sólo se limitan al vestuario. También tienen que ver con la salud. El color de los ojos, la piel, las uñas…, dicen mucho a los médicos, porque son indicios de que algo no va bien. Y no va bien. Los colores son la gala festiva de la naturaleza.