Domingo murciano. Allí estuvieron Feijóo y Sánchez, en sendos mítines separados por media hora. Da igual. Eso del votante indeciso que va a ver los mítines de los principales candidatos con malsana curiosidad es cosa del pasado, desde los 90 nadie practica ese deporte. Conocí décadas atrás a un coruñés que tenía ese vicio, que se iba al mitin del PSOE, del PP y de Izquierda Unida como quien va a ver un concierto de Rosendo por la mañana y de Hombres G por la tarde. Le divertía muchísimo. Y había algo de mitomanía, ese extraño placer de tener enfrente a alguien famoso, en su caso creo recordar que aún eran González, Aznar y Anguita. Personalmente, prefiero lo de Rosendo y Hombres G.

Ante 7.000 personas, el líder del PP se acordó el domingo de las declaraciones de la ministra Diana Morant, la violentita: “Yo no quiero una España a bofetadas, ni un país a gritos”. Bien. Es un mensaje que comparten el 90% de los españoles. El 10% restante son los votantes a los que está intentando movilizar el PSOE a la izquierda de la izquierda, y un largo puñado de taraos cuya afiliación ideológica ya es lo de menos.

En Murcia volvió a comprometerse a sacar adelante el Pacto Nacional del Agua en los primeros cien días.

El movimiento más importante del domingo no se produjo en los mítines sino entre bambalinas, en el inmenso teatro de la campaña electoral. El asesor áulico Iván Redondo, alias Diosito, Sánchez y la SER se pusieron de acuerdo para decir que el PSOE ganará las elecciones. Diosito Redondo, madrugador, celebró ya en sus redes sociales la presunta victoria sanchista, con un texto interminable que parece escrito por una IA alimentada con ayahuasca. Da por hecha la remontada antes que las encuestas, aunque la mayor parte de su mensaje consiste en demostrar que él siempre tiene razón.

Cuando los poderes fácticos y un partido cantan al unísono en el escenario, ha habido ensayo previo conjunto tras el telón

Sánchez, por su parte, se mostró seguro, por primera vez, de que ganará las elecciones. Y, pocas horas después, la SER lanzó una noticia “urgente” para adelantar un vuelco electoral en los sondeos, asegurando en titulares que la remontada del PSOE ya lo situaba en un empate con el PP a una semana de las elecciones. El titular rezaba así, cierto, pero la noticia tenía truco, porque en el desarrollo se explica que la encuesta del 40dB para la SER y El País, en realidad, sigue dando una amplia mayoría al bloque de derechas pese al empate entre los dos grandes partidos.

Acuño una máxima en ciencia política y me siento una mezcla entre Platón y Demóstenes: cuando los poderes fácticos y un partido cantan al unísono en el escenario, ha habido ensayo previo conjunto tras el telón.

Miro de nuevo a Murcia. Sánchez metió ayer a 10.000 personas en su mitin. Más precisamente, a 7.000, que 3.000 se quedaron fuera del recinto por aforo completo. Podía haber sido un mitin importante en su campaña, por numeroso, si no le hubiera salido allí la vena macarra que lleva intentando contener durante todos estos días. O tal vez el domingo fue el día de inflexión, y ahora toca sacar al yerno del dueño de los puticlubs, acodado en barra, que lleva dentro.

Entre apelaciones histriónicas a frenar “a la ultraderecha”, tuvo la delicadeza de meterle un palo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que odia más que a Abascal, y la gentileza de referirse a ella como “una tal Ayuso”. Despertó grandes aplausos entre sus feministas de cabecera.

¿Puede ser la primera vez en la historia de la democracia que la oposición recibe en campaña más insultos del Gobierno que el Gobierno de la oposición?

¿Alerta roja? Ámbar, por lo menos. Se multiplican en las redes y en la prensa las denuncias sobre posibles fraudes electorales. Bajo sospecha está el voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero. Desvela The Objective con fotografías en exclusiva que varios consulados españoles han instalado mesas con urnas de cartón –con una estética que imita las mesas electorales reales- para recoger los votos de ciudadanos nacionalizados por la Ley de Nietos a quienes el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al sufragio. ¿Para qué?

Por lo demás, y sin juzgar de momento lo que eso pueda significar, veo en las redes decenas de fotos con colas con afluencia insólita en los consulados españoles de Europa y América Latina para votar en las generales.

¿Debería la oposición pedir observadores internacionales si realmente tienen sospechas de algún fraude? Interesante. La ley electoral no contempla esa posibilidad de forma oficial, algo que la OSCE nos ha afeado en varias ocasiones en la última década. Paradójicamente, tengo en mis manos un largo informe de esta institución: en octubre enviaron a dos observadores internacionales para “evaluar el contexto preelectoral”, se reunieron con miembros del Gobierno, instituciones del Estado como el Supremo o el Instituto de la Mujer, de los principales partidos, de RTVE –o sea, del Gobierno-, y de la sociedad civil, y concluyeron que no era necesario el “despliegue de una actividad de observación electoral” para el 29N.

Sin embargo, en otras elecciones generales sí ha habido determinadas misiones de observadores. Tal y como recoge el informe, Vox denunció ante la OSCE las sospechas sobre el voto CERA, y la respuesta fue que no era asunto suyo porque ya estaba en manos del Tribunal Supremo. Ah.

Abascal no está haciendo una mala campaña, al menos en lo que se refiere a su propia imagen. La última encuesta de ABC sobre la valoración de los candidatos muestra un dato sorprendente: la aprobación de sus votantes, y de los que no son sus votantes, ha subido hasta el punto de adelantar en valoración al propio presidente del Gobierno. En este punto de la campaña, en cuanto a valoración individual, Abascal tan solo tiene por delante a Feijóo, que lidera el ranking.

Queda una semana para el 29-N. Adiós, rutina; hola, sobresaltos. Hay temor en la policía a que la oleada de avisos de bomba en colegios de Galicia –más de 80- de la semana pasada fuera un ensayo general para repetir la operación el domingo. Quizá no sea casualidad que muchos de los colegios elegidos serán el 29-N colegios electorales. Interior ha admitido que una oleada de avisos de bomba, aunque sean falsos, podría paralizar la jornada electoral o al menos comprometer seriamente la participación.

Ojalá, pese a todas las sospechas, tengamos elecciones libres, pacíficas, transparentes, y tranquilas.