Viajar a Vigo o a Sri Lanka

En la agenda para hoy aparece una comida en Vigo y el recordatorio de los billetes de tren sacados la semana pasada. “Aunque eso en Cuba y en España ya no garantiza nada”, bromea el cineasta vigués al confirmar la cita. Días antes había quedado con Antón Reixa en A Coruña. “Pasajeros al tren, galegos tamén, e o tren que non vén”. Su pareja regresó el domingo de Madrid con paradas de media hora en Ourense y en Santiago por “incidencia operativa” que se sumaron a la hora larga de retraso en la salida.

La confianza en el servicio ferroviario y en la alta velocidad sólo se restablecerá cuando la puntualidad no se vea como golpe de suerte

“Vete haciendo a la idea de que igual tienes que venir en coche”, comenta. Hace un año la opción de dejarse asaltar en la AP-9 no hubiese sido opción salvo caso de necesidad extrema. La confianza en el servicio ferroviario y en la alta velocidad sólo se restablecerá cuando la puntualidad no se vea como golpe de suerte, reconoció Óscar Puente durante el tren de borrascas en una de la contadas ocasiones en las que el ministro de Transportes recoge cable. “De nada valen las promesas o lo que yo diga, tienen que notarlo los viajeros”. Es más sensato que fanfarronear con la Champions de la alta velocidad, pero mientras no se sacude la duda toca estar temprano en la estación y dar tiempo al recurso del coche por la cabezonería de no admitir notificaciones en el móvil y de negociar en ventanilla.

En la tertulia del leído comerciante se presentó un colega que acaba de coger vacaciones y tiene vuelo a Sri Lanka el día 7 con escala en Qatar. Con el espacio aéreo cerrado por el ataque de Trump y Netanyahu a Irán no sabe qué va a pasar. El turismo asiático hace escala en Oriente Medio y es época alta antes de los monzones. Peor están los que quieren regresar. El Gobierno ha empezado con las evacuaciones de los atrapados en la zona. Javi Rey, entrenador ourensano del Umm-Salalm de Qatar, dice en La Región sentirse “tranquilo y seguro”. Es la mejor manera de afrontar una situación de tensión. Llegar tarde a Vigo por una posible “incidencia operativa” se queda en un problema menor. Por la tarde Trump amenaza con cortar todo comercio con España por no permitir el uso de las bases para la guerra. “Es un pueblo fantástico pero tiene unos dirigentes terribles”, dijo. Buena camiseta para Pedro Sánchez en campaña. De momento.