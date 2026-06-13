A la hora del sermón de Javier Ruiz, poco antes de sentarse a la mesa con el Telediario de fondo por costumbre intergeneracional, La 1 sigue enganchada a la misa del papa en Tenerife con la que cierra su visita a España. En esta casa se ha intentado mantener ayuno papal, pero resultó imposible no caer. A los medios de comunicación, sobre todo a los públicos que salen de la caja común sin marcar casilla en la declaración como se hace con la Iglesia, se les ha ido la mano con la cobertura. El 53% de los españoles se declaraba católico en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de abril de 2025, practicante el 17,3%. El 15,9% de la población se manifestaba atea, cinco puntos más que hace una década, en el que el porcentaje de practicantes reconocidos era del 68,8%.

Por los últimos datos de audiencias se presupone que la parroquia rojeras estará enchufada a la misa, rezando con la derecha sensata por la “conversión” de las mafias que tratan con seres humanos, como pidió León XIV

En el programa “Al Rojo Vivo” de laSexta conectan con Vigo, donde Alberto Núñez Feijóo ha acudido a presentar su plan de “reconstrucción nacional” en el Círculo de Empresarios de Galicia. El directo le pilla con la petición diaria de adelanto electoral. Por los últimos datos de audiencias se presupone que la parroquia rojeras estará enchufada a la misa, rezando con la derecha sensata por la “conversión” de las mafias que tratan con seres humanos, como pidió León XIV. Ha obrado que el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición progresista asista a misa, además de llevarse siete minutos de aplausos del Congreso. La izquierda no escuchó el alegato contra el aborto y la eutanasia, la derecha el abrazo a la migración con enmienda a la “prioridad nacional”. Esas palmas.

De Feijóo saltan a Zapatero. El juez Calama carga la acusación contra el expresidente del Gobierno por delito fiscal y contrabando. La tasación de las joyas intervenidas en la caja fuerte de su despacho apunta un valor de 1,3 millones de euros en el mercado. La herencia de la abuela era más de los 30.000 o 50.000 euros con los que intentó rebajar el desconcierto entre su grey por los collares. Subido a la peana de presidente de los derechos, con el mérito de hacer olvidar que tuvo al Estado colgado del rescate, Zapatero todavía tiene que defenderse ante el juez, pero la decepción puede ser hasta la ceja por la joya. La 1 sigue con la misa del papa a la hora del Telediario, La 2 con un concurso enlatado de preguntas.