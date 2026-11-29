Por sus obras los conoceremos. Y si lo de Pedro Sánchez es lo malo conocido a escala nacional frente a lo de Núñez Feijóo, que es lo bueno conocido a escala gallega, no me extraña que las encuestas estén diciendo lo que dicen.

Los salmos del todavía presidente del Gobierno y sus falanges mediáticas se amontonan en la misma dirección. Lo llaman ‘remontada’. Es una verdadera contraofensiva por tierra, mar y aire para convencernos de que el jueves por la noche el consorcio de izquierdas PSOE-Frente Amplio dio un importante paso al frente para desmentir a las encuestas.

Ametrallados como estamos por las narrativas que los cuarteles generales del titular y del aspirante pusieron en circulación nada más terminar el debate a cuatro, no hemos de quedar “calladitos y calladitas” quienes creemos que el volquete de datos perfectamente verificados sobre el historial del trienio sanchista explica la insistencia demoscópica en que el PP será primera fuerza y Feijóo presidirá el Gobierno.

Sánchez la ha ido perdiendo día a día desde que, al principio de la legislatura, decidió romper su contrato con los votantes basándose en el incumplimiento de sus propios compromisos.

La premonición encaja en la neutralidad de los métodos aplicados por algunos medios de comunicación a partir del promedio de los sondeos, sin reparar en quiénes los encargan.

A cuarenta y ocho horas de pasar por las urnas, poco iba a cambiar el sentir mayoritario de los votantes el hecho de que, tras el debate del jueves, ciertos medios viesen a Ada Colau (Frente Amplio) como vicepresidenta de un nuevo Gobierno de Sánchez. O que Feijóo (PP) creciese unas décimas a costa de un Abascal (Vox) radicalizado ante las cámaras.

Por las mismas razones, nadie que no lo hubiera hecho ya va de nuevas a las urnas del domingo. Y nadie va a comprar a estas alturas ese maniqueísmo de buenos y malos que consiste en identificar a Sánchez con el avance y a Feijóo con la involución.

“Es la credibilidad, estúpido”, que hubiera dicho aquel asesor de Bill Clinton que hizo famoso este salmo. Sánchez la ha ido perdiendo día a día desde que, al principio de la legislatura, decidió romper su contrato con los votantes basándose en el incumplimiento de sus propios compromisos. Hasta el punto de convertir su paso por la Moncloa en una clara, sistemática, reiterada y siempre oportunista violación de los cánones del sistema democrático. Desde el hecho de gobernar sin presupuesto hasta la eliminación de los contrapesos institucionales, pasando por numerosos casos de corrupción en su entorno familiar y político.

El peso de esa falta de credibilidad, que se ha quedado a vivir en la expresión y en la risa impostada de Pedro Sánchez, convierte en batallas de menor cuantía la que quiso librar la candidata Colau sobre la violencia machista o, desde el otro lado de la barricada, la de Santiago Abascal sobre el poliédrico concepto de “prioridad nacional”.